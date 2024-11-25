老翁駕車自撞加油島釀火燒車2駕駛秒逃生 天花板都燒黑了

桃園楊梅自撞加油島釀火燒車2駕駛秒逃生，天花板都燒黑了。（民眾提供）

2024/11/25 17:39

首次上稿13:27

更新時間17:39（更新案情）

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市楊梅區獅一路的一家加油站，昨（24）日中午12時40分許發生火燒車意外，現場為老翁駕駛轎車疑撞擊加油島，造成加油島及另一輛進站準備加油轎車起火燃燒，幸好2名駕駛均及時逃生並未受困受傷，而加油站工作人員見火燒車不敢大意，紛紛以滅火器加入灌救，過程十分驚險。

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桃園市消防局第二大隊幼獅分隊今（25）日表示，該分隊昨日接獲火警報案，共調派各式救災車輛9輛、消防人員16名前往搶救，於中午12時44分到達，12時50分控制火勢及12時52分撲滅。現場燃燒面積15平方公尺，加油站的天花板都被濃煙給燒黑了。

楊梅警分局今日表示，經警方到場了解，此火警為馬姓老翁（77歲）駕駛轎車因不明原因暴衝衝撞加油站，導致加油站起火燃燒，本事故造成加油站及一輛轎車燒毀，此案無人員傷亡，經檢測馬姓老翁酒測值為0。至於火燒車和轎車衝撞加油島原因，另由警、消進一步調查釐清中。

桃園楊梅自撞加油島釀火燒車2駕駛秒逃生，天花板都燒黑了。（民眾提供）

桃園楊梅自撞加油島釀火燒車2駕駛秒逃生，天花板都燒黑了。（民眾提供）

桃園楊梅自撞加油島釀火燒車2駕駛秒逃生，天花板都燒黑了。（民眾提供）

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