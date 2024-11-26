驚險畫面曝！國2天降1.7公噸鋼樑砸2車 聯結車駕駛涉酒駕肇逃送辦

國道2號大湳路段19.2公里處發生車禍事故，1輛東向聯結車後方載運的鋼條掉落，砸到西向導致2車事故。（擷取自國道即時路況影像）

2024/11/26 16:48

首次上稿 12:31

更新時間 16:48

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國道2號大湳路段19公里處，今（26）日上午10點49分發生嚴重事故，1輛東向聯結車後方載運的鋼樑掉落，重達1.7公噸的鋼樑直接砸中西向路過的小客車及小貨車，小客車遭壓扁變形、小貨車翻覆車道，所幸53歲吳姓小客車駕駛、42歲曹姓小貨車駕駛都只有受到輕傷，國道警方調閱監視系統等畫面，在桃園市平鎮區尋獲肇逃的聯結車，駕駛黃男有酒精反應，警方除將他依公共危險罪嫌送辦，黃男載運貨物未綑紮牢固致掉落及肇事逃逸部分，也依規定製單舉發。

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事故後國2東西向及國道3號匯入國2車流一度塞爆，高公局北分局、國道警察到場處理並成立緊急應變小組，現場於中午12點37分排除後，車流才逐漸消化，警方調查，當時黃男駕駛的聯結車在國2東向行駛途中，疑因載運的鋼樑不穩妥掉落至對向車道，導致西向吳男駕駛的小客車、曹男駕駛的小貨車遭砸中，吳男頭手擦挫傷、曹男手腳擦挫傷，2人意識清楚，分別被大湳消防分隊送往三峽恩主公醫院救治，2車駕駛都無飲酒情形。

警方調查，黃男肇事後逃逸，經調閱監視系統及相關影像，在平鎮區查獲聯結車，並通知黃男到案說明，經酒測有酒精反應，全案依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦，另載運貨物未綑紮牢固致掉落及肇事逃逸，也依規定製單舉發。

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國道警方表示，國道散落物阻礙交通並容易引發事故，除處罰9000至1萬8000元罰鍰，並負擔處理作業費每半小時3000元，肇事致人傷亡還會吊扣、吊銷駕照，嚴重時亦將以公共危險罪究辦，提醒民眾上路前檢視貨物是否穩妥，避免「貨物掉落，飛來橫禍」造成事故；另，酒後駕車上路就是一顆不定時炸彈，導致嚴重傷亡，許多家庭破碎，除面臨高額罰鍰與刑責，吊扣車輛牌照，肇事致人重傷或死亡沒入車輛，以及10年以下有期徒刑。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

黃男駕駛聯結車載運鋼樑，行經國2東向途中掉落到對向，砸中路過的小客車及小貨車。（記者鄭淑婷翻攝）

事故現場滿目瘡痍，小貨車側翻車道，小客車遭壓扁變形。（記者鄭淑婷翻攝）

事故現場滿目瘡痍，小貨車側翻車道，小客車遭壓扁變形。（記者鄭淑婷翻攝）

黃男肇事後逃逸，肇事前及肇事後，鋼梁數量明顯不同。（記者鄭淑婷翻攝）

黃男肇事後逃逸，肇事前及肇事後，鋼梁數量明顯不同。（記者鄭淑婷翻攝）

警方在平鎮區台66旁找到肇事的黃男聯結車。（記者鄭淑婷翻攝）

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