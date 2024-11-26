為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    驚險畫面曝！國2天降1.7公噸鋼樑砸2車 聯結車駕駛涉酒駕肇逃送辦

    國道2號大湳路段19.2公里處發生車禍事故，1輛東向聯結車後方載運的鋼條掉落，砸到西向導致2車事故。（擷取自國道即時路況影像）

    國道2號大湳路段19.2公里處發生車禍事故，1輛東向聯結車後方載運的鋼條掉落，砸到西向導致2車事故。（擷取自國道即時路況影像）

    2024/11/26 16:48

    首次上稿 12:31
    更新時間 16:48

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國道2號大湳路段19公里處，今（26）日上午10點49分發生嚴重事故，1輛東向聯結車後方載運的鋼樑掉落，重達1.7公噸的鋼樑直接砸中西向路過的小客車及小貨車，小客車遭壓扁變形、小貨車翻覆車道，所幸53歲吳姓小客車駕駛、42歲曹姓小貨車駕駛都只有受到輕傷，國道警方調閱監視系統等畫面，在桃園市平鎮區尋獲肇逃的聯結車，駕駛黃男有酒精反應，警方除將他依公共危險罪嫌送辦，黃男載運貨物未綑紮牢固致掉落及肇事逃逸部分，也依規定製單舉發。

    事故後國2東西向及國道3號匯入國2車流一度塞爆，高公局北分局、國道警察到場處理並成立緊急應變小組，現場於中午12點37分排除後，車流才逐漸消化，警方調查，當時黃男駕駛的聯結車在國2東向行駛途中，疑因載運的鋼樑不穩妥掉落至對向車道，導致西向吳男駕駛的小客車、曹男駕駛的小貨車遭砸中，吳男頭手擦挫傷、曹男手腳擦挫傷，2人意識清楚，分別被大湳消防分隊送往三峽恩主公醫院救治，2車駕駛都無飲酒情形。

    警方調查，黃男肇事後逃逸，經調閱監視系統及相關影像，在平鎮區查獲聯結車，並通知黃男到案說明，經酒測有酒精反應，全案依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦，另載運貨物未綑紮牢固致掉落及肇事逃逸，也依規定製單舉發。

    國道警方表示，國道散落物阻礙交通並容易引發事故，除處罰9000至1萬8000元罰鍰，並負擔處理作業費每半小時3000元，肇事致人傷亡還會吊扣、吊銷駕照，嚴重時亦將以公共危險罪究辦，提醒民眾上路前檢視貨物是否穩妥，避免「貨物掉落，飛來橫禍」造成事故；另，酒後駕車上路就是一顆不定時炸彈，導致嚴重傷亡，許多家庭破碎，除面臨高額罰鍰與刑責，吊扣車輛牌照，肇事致人重傷或死亡沒入車輛，以及10年以下有期徒刑。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    黃男駕駛聯結車載運鋼樑，行經國2東向途中掉落到對向，砸中路過的小客車及小貨車。（記者鄭淑婷翻攝）

    黃男駕駛聯結車載運鋼樑，行經國2東向途中掉落到對向，砸中路過的小客車及小貨車。（記者鄭淑婷翻攝）

    事故現場滿目瘡痍，小貨車側翻車道，小客車遭壓扁變形。（記者鄭淑婷翻攝）

    事故現場滿目瘡痍，小貨車側翻車道，小客車遭壓扁變形。（記者鄭淑婷翻攝）

    事故現場滿目瘡痍，小貨車側翻車道，小客車遭壓扁變形。（記者鄭淑婷翻攝）

    事故現場滿目瘡痍，小貨車側翻車道，小客車遭壓扁變形。（記者鄭淑婷翻攝）

    黃男肇事後逃逸，肇事前及肇事後，鋼梁數量明顯不同。（記者鄭淑婷翻攝）

    黃男肇事後逃逸，肇事前及肇事後，鋼梁數量明顯不同。（記者鄭淑婷翻攝）

    黃男肇事後逃逸，肇事前及肇事後，鋼梁數量明顯不同。（記者鄭淑婷翻攝）

    黃男肇事後逃逸，肇事前及肇事後，鋼梁數量明顯不同。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方在平鎮區台66旁找到肇事的黃男聯結車。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方在平鎮區台66旁找到肇事的黃男聯結車。（記者鄭淑婷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播