假日清晨合歡山武嶺塞爆如「夜市」 累翻波麗士

近來假日合歡山武嶺從深夜至清晨時段湧入大批人車，造成武嶺嚴重壅塞，警方加強疏導與違規取締。（仁愛分局提供）

2024/11/25 13:26

〔記者佟振國／南投報導〕近來每逢假日深夜至清晨時段，合歡山武嶺常湧入大批追星觀日出及車聚的民眾，擁擠程度堪比「夜市」等級，導致台14甲線及周邊停車場塞爆，仁愛分局對此計劃本週起將武嶺交通疏導勤務時間提前至凌晨4點展開，加強狹窄路段疏導與沿線機車巡邏，也強調對違規停車絕不寬貸，嚴格執法。

合歡山海拔逾3000公尺，周邊有多座百岳，由於有台14甲線公路抵達，海拔3275公尺的武嶺則是全國公路最高點，加上少光害，並獲國際暗空公園認證，成為民眾登山與追星觀日出的熱點，加上近幾年環島、車聚活動盛行，不少汽、機車同好也將合歡山武嶺列為重要必訪景點。

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最近天氣穩定，假日前往合歡山的人車更多，清晨4、5點武嶺停車場、觀景台就已經爆滿，「武嶺夜市」幾乎已成假日常態，尤其台14甲31K以上至武嶺停車場道路狹窄，雙向難以會車，更易成為瓶頸點，有民眾用手機錄下疏導交通員警用大聲公喊到聲嘶力竭的畫面，有鑑於合歡山雪季及跨年元旦將至，以及明年農曆春節連假，武嶺壅塞問題又成網路熱議焦點。

仁愛分局表示，假日都會編排合歡山交通疏導勤務，以往勤務起始時間為清晨5時，近來發現員警從翠峰派出所出發抵達武嶺，現場已見大批人車，此時介入疏導或取締違規，效果會打折扣，因此從本週起假日合歡山交通疏導勤務將提前至凌晨4點。

至於疏導範圍、重點則是昆陽以上至武嶺、合歡山莊停車場，尤其是昆陽上武嶺的狹窄路段，除了啟動號誌儀控，兩端也會各派警力駐守管控車流，若武嶺出現壅塞，將優先疏導武嶺下昆陽車輛，也會加派員警沿途進行機車巡邏，並嚴格執行違規停車取締。

分局表示，交通疏導勤務勢必增加警力負擔，除了主要的翠峰派出所，也會調派南豐、霧社、春陽等派出所警力支援，後續視勤務執行狀況做滾動式調整，希望改善假日武嶺交通問題。

台14甲線合歡山武嶺路段假日凌晨4點至上午7點為交通尖峰期。（仁愛分局提供）

台14甲線合歡山武嶺隘口路段設有交通號誌，警方將視車流狀況啟動並於兩端加派警力管控車輛依序上下山。（資料照）

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