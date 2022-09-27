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    高處連丟3支滅火器砸中千萬消防器材車 女子被制伏送辦

    民眾發現立體停車場高處有女子現身，擔心發生意外報案，消防隊出動氣墊及消防器材車到場救援。（圖由民眾提供）

    民眾發現立體停車場高處有女子現身，擔心發生意外報案，消防隊出動氣墊及消防器材車到場救援。（圖由民眾提供）

    2022/09/27 11:22

    〔記者佟振國／南投報導〕好驚險！南投縣埔里鎮張姓女子，昨晚因情緒失控跑到仁愛路立體停車場9樓，民眾發現擔心她想不開報案，消防隊趕到趕緊架設氣墊防墜落釀成傷亡，卻沒想到女子暴怒，從高樓連丟3支滅火器，好幾公斤重的滅火器其中1支砸中今年初才斥資上千萬元添購的消防器材車，造成車頂凹陷受損，所幸沒有砸到人，否則後果不堪設想，女子則被員警制伏，訊後依公共危險、妨害公務等罪嫌移送法辦。

    據了解，張姓女子昨晚心情不佳，跑到仁愛路公有立體停車場8、9樓間，將頭、手伸出牆外，民眾發現擔心女子會發生意外，趕緊報案，中心碑消防分隊獲報趕抵，立即在仁愛路架設氣墊，避免女子突然墜落導致傷亡，警方也進行交通管制，疏散下方人車以利救援，員警也上樓尋找女子，沒想到女子疑似看到警方、消防人員抵達突然大暴走，直接拿起停車場備有的滅火器，接連朝下方的消防員及器材車砸去。

    消防隊員見狀趕緊閃避，但其中1支數公斤重的滅火器不偏不倚砸中今年初才斥資上千萬元添購的器材車，導致車頭、車頂凹陷受損，鳴笛裝置也故障，女子最終被員警合力制伏帶出停車場，面對有人持手機拍攝還怒嗆「是在錄三小！」，對於丟滅火器砸人、車的危險行為也不以意，造成車輛損壞僅說「賠呀！」令消防隊員傻眼，直呼那麼重的東西從8、9樓往下丟，萬一砸到的是人，後果不堪設想。

    警方表示，女子情緒失控但拒絕就醫，由於她亂丟滅火器砸毀消防器材車，訊後依公共危險、妨害公務、毀損等罪嫌移送南投地檢署偵辦。

    至於無端被砸的消防器材車，今年2月南投縣消防局才配發至中心碑消防分隊執行救難勤務，要價上千萬元的器材車有全輪驅動，車前保險桿備有救助絞盤，車頂也有照明燈，提升夜間救援能力，車尾也有曲折式吊臂，車內配備進口的救援器材，是部功能強大的救助器材車，沒想到才半年多就嚴重「掛彩」，令消防隊員心疼。

    啟用僅半年的消防器材車車頂、車頭被女子從高處丟下的滅火器砸中，嚴重凹陷受損。（圖由民眾提供）

    啟用僅半年的消防器材車車頂、車頭被女子從高處丟下的滅火器砸中，嚴重凹陷受損。（圖由民眾提供）

    女子被員警帶出停車場，還怒嗆圍觀的民眾，手指對方狂譙「在錄三小！」，行為嚴重失控。（圖由民眾提供）

    女子被員警帶出停車場，還怒嗆圍觀的民眾，手指對方狂譙「在錄三小！」，行為嚴重失控。（圖由民眾提供）

    數公斤重的滅火器從8、9樓的高度墜落，若砸到人，後果不堪設想。（圖由埔里分局提供）

    數公斤重的滅火器從8、9樓的高度墜落，若砸到人，後果不堪設想。（圖由埔里分局提供）

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