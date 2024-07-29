宜蘭執行分署新物件法拍 邀大家競標當透天厝及賓士新主人

宜蘭執行分署訂於8月6法拍宜蘭縣政中心內走南法風格的4層樓透天別墅。（圖由宜蘭執行分署提供）

2024/07/29 23:16

〔記者江志雄／宜蘭報導〕法務部行政執行署宜蘭分署訂於8月6日拍賣被檢方查扣的賓士E300百萬轎車，並法拍不動產物件，宜蘭縣政中心4層樓透天別墅、礁溪龍潭湖風景區附近3層透天厝均為首拍，壯圍鄉4層透天厝降價辦理第三拍，宜蘭分署歡迎各界競標，當賓士車及透天厝的新主人。

宜蘭地檢署今年偵辦詐欺集團案件，查扣詐團首腦犯罪所得的賓士E300，囑託行政執行署宜蘭分署執行，這輛百萬名車是2017年5月出廠，沒有欠稅，里程數7萬504公里，網路上中古市場行情150萬元，車上安裝多光束LED智慧型車頭燈，車內為紫色炫光燈的風格設計，還有號稱「柏林之音」的環繞音響系統，車況良好，將在8月6日上午10點拍賣。

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8月6日下午3點的不動產拍賣會中，坐落在宜蘭縣政中心（宜蘭市縣政一街）的4層透天厝別墅，總坪數58坪，外觀色彩炫麗，走南法風格，又鄰近宜蘭高鐵站預定地，地理位置甚佳，以底價2280萬元首拍，拍定後點交。另外，礁溪龍潭風景區附近的3層透天厝，建物坪數約177.5坪，連同建物內溫泉旅館設備，以底價2480萬8200元首拍，平均每坪13萬餘元。

至於壯圍鄉新南路一段的4層樓透天厝有83.28坪，建物隱身於田間，四周落羽松圍繞，環境清幽，建物一樓有相鄰民宿的工作人員使用，拍定後不點交，其餘2樓至4樓拍定後點交，本次以底價1117萬元三拍，平均每坪13萬餘元。以上拍賣訊息請上官網查詢，網址：http://www.ily.moj.gov.tw。

礁溪龍潭風景區附近的3層透天厝，以底價2480萬8200元首拍。（圖由宜蘭執行分署提供）

壯圍鄉新南路一段的4層樓透天厝，四周落羽松圍繞，環境清幽。（圖由宜蘭執行分署提供）

宜蘭執行分署訂於8月6日拍賣被檢方查扣的賓士E300百萬轎車。（圖由宜蘭執行分署提供）

被拍賣的賓士轎車內部配備相當高檔。（圖由宜蘭執行分署提供）

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