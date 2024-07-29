長期遭家暴20多年 新竹婦人終覺醒休夫

長期遭家暴20多年，婦人終覺醒休夫。示意圖，非當事人。（情境照）

2024/07/29 21:46

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕結婚22年的新竹張姓婦人，婚後第二年就被有酗酒惡習的先生陳男毆打，此後更是家暴不斷，陳男竟連出生不到2個月的兒子都照打，張女直到今年才提起離婚訴訟並求償50萬元精神慰撫金，新竹地院判賠8萬元。

結婚22年的張女說，婚後她在工廠上班，拚命加班、一個月休4天、每天上班12到16小時，小兒子是大女兒帶大的。先生有酗酒陋習，她長年遭受酒後毆打，在92年8月她勸先生不要酗酒被打，93年她在外聚餐返家時於途中偶遇先生，先生不滿她晚歸，憤而在外攔阻用拳頭毆打臉部。94年先生酒後辱罵她，婆婆竟拿剪刀剪破她衣物後全數丟往門外趕她出門，她帶著小孩逃回娘家居住，當晚先生帶著酒意到娘家辱罵她，並動手毆打。

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97年的大年初二，出生才2個月的兒子在房内哭鬧，吵到一旁酗酒後正在睡覺的陳男，陳男竟動手毆打僅出生2個月的兒子，造成兒子臉部紅腫。

98年孩子生病發燒，陳男仍在外酗酒徹夜未歸，張女找先生後起爭執，陳男不覺理虧，還動手打她。

99年8月陳男對妻子言語侮辱，叫她去死並恐嚇要殺害她與岳母，張女心生恐懼趕緊至警局尋求協助，並聲請保護令，回到家中陳男當著她弟弟面前用拳腳毆打她頭部及四肢、臀部，甚至掐住頸部拖行，此時剛好巡邏警察經過，阻止陳男瘋狂的酒後暴力行為。

張女說，兒女多次以簡訊求助，哭訴在家遭受父親叫罵及羞辱。她決定向陳男求償50萬元並訴請離婚。由於4月間雙方已經和解離婚，然而妻子求償50萬元一事未達成和解，法官審理認為，陳男婚後對妻子有咆哮、辱罵、丟擲物品、至妻子現住處侵擾等家庭暴力行為，先前甚至有毆打妻子致傷情事，判賠8萬元慰撫金。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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