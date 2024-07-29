員工上班昏死，半導體廠負責人被毆逼賠800萬。（記者蔡彰盛攝）

2024/07/29 22:04

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣李姓女子不滿竹科某半導體公司，對弟弟上班時昏厥過世未賠償撫卹金，竟夥同表弟將負責人帶到李家毆打臉部，李女恫稱「一命換一命」、「拿出買命錢」，負責人嚇得答應賠償800萬並簽本票，新竹地院依強制罪將2人均判刑5月。

法官調查，呂男與李女為表姊弟關係，109年11月16日上午9點多，2人前往竹科該半導體公司，以釐清李女弟弟於109年10月19日在公司上班時昏厥後過世一事為由，邀負責人與1名股東跟隨2人共同前往李男生前位於新竹縣住宅商討相關事宜。

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抵達李宅後，2人與多名姓名年籍不詳男子，共同憑藉人數優勢，開口要求公司需賠償李男死亡後撫卹金，否則無法離開李宅，因而使負責人與股東因此有敵眾我寡之壓迫感，且於李宅商討撫卹金期間，呂男出手毆打負責人臉部，李女恫稱「一命換一命」、「拿出買命錢」等語。

負責人與股東因此心生畏懼，遂允諾給付李男撫卹金800萬元，並簽發本票。

法官審酌2人僅係因李男撫卹金之事，而與資方相約協商，然未尊重對方自由意願，強令簽署擔保本票與連帶保證書，最後依強制罪均判刑5月。

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