武財神關公生！7/29威力彩頭獎開1注獨得！ 2.5億獎落基隆

29日開獎的第113000061期威力彩頭獎開出1注；第113000181期今彩539頭獎則摃龜。（台彩提供；本報合成）

2024/07/29 22:20

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕7月29日開獎的第113000061期威力彩頭獎開出1注，由基隆市仁愛區愛一路67號1樓「五路財神電腦彩券行」開出；第113000181期今彩539頭獎則摃龜。

第113000061期威力彩中獎號碼為「第一區：03、06、11、27、28、30。第二區：01」，頭獎1注中獎，可得2億5756萬5248元；貳獎摃龜；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共60注中獎，每注可得2萬元；伍獎共233注中獎，每注可得4000元；陸獎共1952注中獎，每注可得800元；柒獎共3439注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬7603注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬4711注中獎，每注可得100元；普獎共3萬9612注中獎，每注可得100元。

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第113000181期今彩539中獎號碼為「01、12、14、24、30」，頭獎摃龜；貳獎共214注中獎，每注可得2萬元；參獎共6425注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6451注中獎，每注可得50元。

第113000181期39樂合彩中獎號碼為「01、12、14、24、30」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共116注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7745注中獎，每注可得1125元。

第113000181期3星彩中獎號碼為「676」，壹獎共49注中獎，每注可得5000元。

第113000181期4星彩中獎號碼為「9957」，壹獎共20注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

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