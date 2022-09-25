國立大學行政助理連2年乙等遭解僱 提告護工作權二審再勝

國立中山大學行政助理連2年考績乙等被解僱，提告護工作權一、二審均勝訴。（資料照）

2022/09/25 18:50

〔記者黃良傑／高雄報導〕國立中山大學盧姓行政助理連吃2年考績乙等，校方以不適任為由解聘他，盧男不服並控告學校，高雄地院以解聘不符比例原則，判校方敗訴，中山大學不服上訴，高雄高分院則以校方未考慮安排其他職缺，直接將他解雇，恐違反解僱最後手段性原則，駁回上訴，再判助理勝利，盧可望保住月薪33K工作，但全案仍可上訴。

判決書指出，盧男助理自2009年起，派至中山大學宿舍服務中心工作，2017年校方將盧男考績打乙等，所幸隔年順利保住甲等，不過，2年後，盧男又於2019、2020年被學校以不適任等理由，考績連續2年只拿到乙等，中山大學便依約用人員工作規則解雇盧男，引發他的不滿。

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盧男控訴校方未考量他所接的業務龐大，將他的考績列為乙等，他主張就算承辦的工作或業務有任何缺失，並非不能改善，可給予調職、警告、記過等行政處分，也可扣薪懲罰，或轉調、降調其他職缺，事實上他也曾提出，校方卻未回覆，竟直接解雇他，他提告要求確認僱傭關係，希望拿回工作權。

校方主張盧男於2019年考績乙等時，就曾要求他改善工作態度與情況，也提醒過連續2年考績拿乙，就會直接資遣，已盡告知之責，但他卻未改善工作狀態，溝通技巧不佳也欠缺應變力，甚至在業務高峰期排休，就連加班也未事先申請，才依規定解僱。

上訴二審後，高雄高分院審理，合議庭認為盧男嚴守學校與學生的住宿管理契約，才會和學生產生爭執，即使有如校方所指溝通技巧不佳，或變應力不足等，應可藉課程訓練或調職改善，但校方卻未提供強化溝通協調能力的訓練，或相關顧客關係管理等課程，經審酌盧以前在其他單位任職表現，發現並未出現爭議，裁定解僱有違「解僱最後手段性原則」，認定解雇不合法，再判校方敗訴，仍可上訴。

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