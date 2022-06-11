二度發函要求獎勵結果考績拿乙 公務員砲打宜縣府吞敗

陳員提告宜蘭縣政府敗訴。（資料照）

2022/06/11 17:57

〔記者吳政峰／台北報導〕宜蘭縣一名鄉公所陳姓公務員，2020年間兩度發函縣政府要求獎勵，沒想到宜蘭縣政府不僅否決了他的要求，還把他2020年的考績打為79分，評列乙等，影響獎金，氣得他提告要求撤銷，但台北高等行政法院調閱其年度表現後發現，陳員該年度並沒有一定要列為甲等的事由，列考乙並無違誤，評議後判陳員敗訴。

陳員為鄉公所主管，2020年間曾兩度發函縣政府要求敘獎，但被人事處否決，而後，鄉長雖然評列其平時成績為A級，分數分別為90分與87分，但宜蘭縣政府認為他的年度表現未達甲等，改列為79分，評列乙等，連帶影響其考績獎金。

請繼續往下閱讀...

陳員不滿，興訟砲打宜蘭縣政府，主張自己平時戮力從公、嚴以律己、嚴守分際，不知道人事處不敘獎的審查過程，況且鄉長已經給了他高分，人事處卻依照人事資料考核事項形式審查，未考量實際人事業務全貌，改列乙等，不符合公務人員考績法的覈實考核規定，應予撤銷。

台北高等行政法院指出，雖然陳員主張戮力從公，但依據獎懲與請假紀錄來看，他並不具考績法施行細則第4條及考績法第6條所列舉應予甲等的條件；即便鄉長給他90分並加註考評意見，惟根據「行政院所屬各級人事機構人員設置管理要點」規定，這只是參考依據，最終還是要由宜蘭縣政府人事處處長評定。

合議庭表示，人事處長考量陳員的獎懲、平時考核、年度業務績效考核、鄉長考評，及人事處組編、人力、考訓、福利等4科科長及副處長的考評後，提出擬評送考績會初評，再經人事處長覆核，評定其2020年年終考績為乙等79分，未出於錯誤的事實認定，亦未有違反一般公認價值判斷標準或有考量與事件無關情事，程序上無疏漏或不備等情事。

合議庭認為，宜縣府綜合考量陳員所具條件，並不屬應列甲等者，並衡量其平時成績考核紀錄、獎懲及具體優劣事蹟，據以評定其年終考績為乙等，尚無違誤，日前判他敗訴，仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法