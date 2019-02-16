涉貪公務員年年考績甲等 監院糾正北市府

2019-02-16 13:14

〔記者黃欣柏／台北報導〕台北市政府工程員戴一貫因涉及晶鑽建設行賄案，去年遭新北地院依收賄罪判刑7年10月，而北市府建管處副總工程司黃建昌也被查出在晶鑽建案中謀取暴利，不料兩人不但年年考績甲等，還獲得「負責盡職」等評語，甚至黃還獲調升專門委員，且案發後兩人均僅受申誡2次處分；為此，監察院日前通過提案糾正北市府。

監委高鳳仙、章仁香指出，戴一貫從2008年9月到2017年3月間，負責晶鑽建設公司「內湖晶鑽帝寶」建案之勘驗及審查，期間先後兩次讓該公司借名登記以取得銀行借款，並在2010年投資晶鑽「桃園晶鑽國寶山莊」建案50萬元，從中獲取一倍利益，以及在2013年追加投資「三重晶鑽御品」建案400萬元，並與晶鑽實際負責人李嘉詳協議獲取一倍之利益，同時收受李所交付的40萬元。

調查報告指出，戴員收受款項後，隨即在2014年9月22日核准「內湖晶鑽帝寶」的使用執照，而北市府對戴的行為卻渾然不知，讓戴從2008到2016年的考績年年甲等，甚至被上級評為「負責盡職」、「熱心助人」、「公文績效良好」及「工作思慮周詳」，直到2018年事件爆發才給乙等，但對戴獲取暴利的行為仍僅輕處申誡2次。

此外，根據高鳳仙、章仁香調查，2006至2014年間擔任台北市建管處副總工程司的黃建昌，也在2013年7月29日匯款500萬元投資「三重晶鑽御品」建案，並獲李嘉詳允諾給予入股金額一倍之利益，而北市府對於黃的行為也同樣渾然不知，不但讓黃從2013到2016年間的考績全部甲等，且黃還一路升任主任秘書、都發局專門委員等職務。

監察院認為，北市府對本案顯然有未盡監督、懲處失衡等嚴重違失，因此通過糾正案。

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