為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    國立大學行政助理連2年乙等遭解僱 提告勝訴拿回薪資33K

    國立中山大學行政助理連2年考績乙等遭解僱，他告學校違反比例原則，獲得勝訴每月拿回薪資33K。（資料照）

    國立中山大學行政助理連2年考績乙等遭解僱，他告學校違反比例原則，獲得勝訴每月拿回薪資33K。（資料照）

    2022/03/07 20:10

    〔記者黃良傑／高雄報導〕國立中山大學宿舍服務中心行政助理盧姓男子，因未適時反應學生宿舍問題及延誤公文等理由，連續2年考績被評為乙等，校方最後以不適任名義解僱，盧男主張即使表現不佳，可給予調職、記過或扣薪等行政懲處，解僱有違比例原則，法官最後裁定雙方僱傭關係仍然存在，自去年3月解聘至復職期間薪資，校方均應支付給盧男。

    盧男自2009年起任職中山大學宿舍服務中心，負責學生宿舍事務，他主張，自2017年起接辦其他助理業務，業務增加致工作量龐大，雖然當年度考績被打乙等，但隔年仍維持甲等考績，後來連續兩年均被評乙等，因此遭校方解僱，他表示就算表現不佳，並非不能改善，就算要懲處，還有許多方式，包括調職、記過或扣薪等。

    盧男表示自己曾提出降調宿舍服務員，或轉調他職但未獲回覆，去年3月間，以校內的約用人員工作規則將他解僱，他只好提告請求確認僱傭關係。

    校方指出，盧男雖負責宿舍綜合事務，但仍有其他助理協助，分擔工作量及壓力，並沒有交給他龐大工作量，第一年給予考績乙等時，曾要求盧男改善，並告知依校內「約僱用人員工作規則」，如果考績再拿乙，將會被直接資遣，因工作欠缺應變能力及溝通技巧，竟於業務高峰期排休，加班也未事先申請，連續2年考績被評乙等。

    法官認為解僱是最後手段，盧男被校方解僱不符比例原則，此外，學校不能因盧男無法勝任行政助理，就逕行解僱，至於公文延宕、業務統計出錯，解僱並非唯一懲處方法，還有其他方式懲處，才符合比例原則，故判學校敗訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    寄黑函辱主管、同事 法官︰解僱有理
    2022/02/28 05:30

    寄黑函辱主管、同事 法官︰解僱有理
    員工踩6紅線 雇主可開除
    2022/02/28 05:30

    員工踩6紅線 雇主可開除

    富蘭克林美國股債平衡型基金
    21名檢察官考績「吃丙」 法務部：最高標準
    2021/02/04 15:38

    21名檢察官考績「吃丙」 法務部：最高標準
    開庭看報、溜班按摩… 4「名檢」吃考丙
    2021/02/03 06:14

    開庭看報、溜班按摩… 4「名檢」吃考丙

    日商愛沃特、三井物產(株)投資入股宏廣新技！
    史上最嚴厲 軍人考績「吃丙」立刻汰除
    2020/10/19 05:30

    史上最嚴厲 軍人考績「吃丙」立刻汰除
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播