國立大學行政助理連2年乙等遭解僱 提告勝訴拿回薪資33K

國立中山大學行政助理連2年考績乙等遭解僱，他告學校違反比例原則，獲得勝訴每月拿回薪資33K。（資料照）

2022/03/07 20:10

〔記者黃良傑／高雄報導〕國立中山大學宿舍服務中心行政助理盧姓男子，因未適時反應學生宿舍問題及延誤公文等理由，連續2年考績被評為乙等，校方最後以不適任名義解僱，盧男主張即使表現不佳，可給予調職、記過或扣薪等行政懲處，解僱有違比例原則，法官最後裁定雙方僱傭關係仍然存在，自去年3月解聘至復職期間薪資，校方均應支付給盧男。

盧男自2009年起任職中山大學宿舍服務中心，負責學生宿舍事務，他主張，自2017年起接辦其他助理業務，業務增加致工作量龐大，雖然當年度考績被打乙等，但隔年仍維持甲等考績，後來連續兩年均被評乙等，因此遭校方解僱，他表示就算表現不佳，並非不能改善，就算要懲處，還有許多方式，包括調職、記過或扣薪等。

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盧男表示自己曾提出降調宿舍服務員，或轉調他職但未獲回覆，去年3月間，以校內的約用人員工作規則將他解僱，他只好提告請求確認僱傭關係。

校方指出，盧男雖負責宿舍綜合事務，但仍有其他助理協助，分擔工作量及壓力，並沒有交給他龐大工作量，第一年給予考績乙等時，曾要求盧男改善，並告知依校內「約僱用人員工作規則」，如果考績再拿乙，將會被直接資遣，因工作欠缺應變能力及溝通技巧，竟於業務高峰期排休，加班也未事先申請，連續2年考績被評乙等。

法官認為解僱是最後手段，盧男被校方解僱不符比例原則，此外，學校不能因盧男無法勝任行政助理，就逕行解僱，至於公文延宕、業務統計出錯，解僱並非唯一懲處方法，還有其他方式懲處，才符合比例原則，故判學校敗訴。

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