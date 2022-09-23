不滿鄰居養狗太吵 父子倆聯手打死對方雙被起訴

邱姓男子（中）被警方送辦。（資料照）

2022/09/23 16:28

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市邱姓男子不滿湯姓鄰居飼養的狗太吵而檢舉對方，7月17日下午，湯姓鄰居前往邱家理論，邱男父親被推倒後，邱男暴怒，持鐵製水管攻擊湯姓鄰居，邱父爬起後也持掃把助陣毆打湯姓鄰居，致湯姓鄰居受傷送醫，後因引發心肌梗塞死亡，桃園地檢署今天偵結，依殺人罪嫌起訴邱男，邱男父親也因傷害致死罪被訴。

檢方說，邱男（52歲）與邱父（78歲）同住在平鎮區，邱男不滿湯姓鄰居飼養的狗太吵，多次檢舉對方，雙方因此結怨。7月17日下午2點多，湯姓鄰居酒後前往邱家理論，卻爆發衝突，過程中邱父一度被推倒在地。

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邱男見父親跌倒，非常生氣，拿起鐵製水管朝著湯姓鄰居頭部狂揮，倒得湯姓鄰居倒地後仍不停手，邱父爬起後，不但沒阻止邱男施暴，甚至撿起掃把毆打湯姓鄰居的背部。湯姓鄰居事後被送醫治療，但他因頭部創傷與冠狀動脈粥狀硬化，觸發心肌梗塞而死亡。

邱男與邱父坦承犯案，桃檢今天偵結，認定邱男持鐵製水管毆打湯姓鄰居頭部致死，已依殺人罪嫌將他提起公訴，至於邱父也持掃把攻擊湯姓鄰居，另依傷害致死罪嫌，將邱父提起公訴。

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