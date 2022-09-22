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    禿頭醉男追罵女外送員、路人 爆乳女友哀求「不要噴辣椒水」

    莊男（圖左）發酒瘋，警方取出辣椒水，長髮女友哀求員警「對不起，不要噴啦，拜託啦」。（記者張瑞楨翻攝）

    莊男（圖左）發酒瘋，警方取出辣椒水，長髮女友哀求員警「對不起，不要噴啦，拜託啦」。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/09/22 10:03

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市禿頭的莊姓男子（39歲），今天凌晨與長髮女友喝醉酒，在中市西屯區西屯路二段鬧事，先是攔下女外送員，扯住脖子咆哮，之後又追逐路人飆罵三字經，脫序行為令人看傻眼，警方獲報馳抵時，他還是醉醺醺對警察飆罵，員警取出辣椒水，長髮女友拉住警察的手，哀求「不要噴，拜託啦」，但警察還是給莊男噴下去，莊男瞬間戰力全失，被警方壓制帶回保護管束。

    中市警局六分局調查，莊男與女友喝得醉醺醺，今天清晨0時許，莊男在上述路段發酒瘋，攔下女外送員，扯住對方脖子，在女外送員耳邊咆哮，把女外送員嚇得高聲尖叫，之後，又追逐路人飆罵三字經，路人趕緊向警方報案。

    西屯所2名員警抵達時，莊男還是瘋言瘋語、咆哮飆罵，員警制止無效，取出辣椒噴器（俗稱辣椒水），長髮女友卻拉住員警的手，哀求「對不起，不要噴啦，拜託啦」，員警將這名長髮女子先帶到旁邊，再對失控的莊男噴辣椒水，莊男涕淚四溢，立刻喪失戰鬥力，被員警壓制上銬，帶回西屯派出所實施保護管束，避免危害其他民眾，莊男恢復理智後，由其女朋友陪同乘坐計程車返家。

    六分局強調，民眾酒後切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，以維護市民安心的生活環境。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    莊男發酒瘋，攔下女外送員，扯住頸部嘶吼，女外送員嚇得尖叫。（記者張瑞楨翻攝自社會事新聞影音）

    莊男發酒瘋，攔下女外送員，扯住頸部嘶吼，女外送員嚇得尖叫。（記者張瑞楨翻攝自社會事新聞影音）

    莊男（圖中）醉酒追逐路人（圖左），飆罵髒話，脫序行徑相當嚴重。（記者張瑞楨翻攝自社會事新聞影音）

    莊男（圖中）醉酒追逐路人（圖左），飆罵髒話，脫序行徑相當嚴重。（記者張瑞楨翻攝自社會事新聞影音）

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