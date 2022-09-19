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    首頁　>　社會

    加油站外連環氣爆 台東縣消防局：已抽乾油槽止漏

    台東市中興路二段與民航路口的台糖加油站今晚汽油外流，引發附近排水溝連環爆。（記者黃明堂攝）

    台東市中興路二段與民航路口的台糖加油站今晚汽油外流，引發附近排水溝連環爆。（記者黃明堂攝）

    2022/09/19 20:29

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    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣台東市中興路二段東方大鎮社區住宅密集，今天（19日）晚間社區旁排水溝竄出明火，並有連環爆炸聲；台東縣消防局表示，經查為台糖加油站油槽汽油溢出，洩漏至水溝，已關閉加油站閥門止漏，中油也派槽車到場支援將油槽汽油抽離，消防人員沿排水溝先噴灑泡沫後，再以吸油棉回收漏油。

    消防局說，傍晚5點50分接獲報案指中興路二段東方大鎮旁排水溝竄出明火，立即先派遣台東、特搜、南王3分隊車組趕往，6點2分首先抵達的消防車回報說現場為台糖加油站油槽汽油溢出洩漏至水溝，且看到民眾自行以滅火器無法撲滅，現場緊鄰住宅區，立即加大範圍警戒，加派豐田分隊及化學車支援，又通知中油請求派槽車協助台糖加油站抽油。統計出勤消防各式車輛15輛，消防人員32名，義消17名。

    晚間6點18分現場人員回報現場火勢熄滅，無波及建物及車輛，油氣仍很濃，持續警戒管制。現場一名62歲女性被水溝火焰輻射熱，右手臂及臉部眼睛周圍共10％的1度灼傷皮膚紅腫，意識清楚呼吸正常，送台東基督教醫院救治。

    台東縣消防局指出，台糖加油站閥門已關閉止漏，中油已派槽車到場支援將油槽汽油抽離，目前消防人員沿排水溝先以噴灑泡沫後再以吸油棉回收，並利用氣體探測器偵測可燃氣濃度，嚴格控管火氣。

    台東市台糖中興路加油站汽油外流，油槽抽乾後，以吸油棉吸油。（記者黃明堂翻攝）

    台東市台糖中興路加油站汽油外流，油槽抽乾後，以吸油棉吸油。（記者黃明堂翻攝）

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