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    300米連環爆！台東加油站汽油外流水溝 目擊者：砰砰砰嚇到腿軟

    台東市中興路二段疑因加油站汽油外流排水溝，溝內竄出火勢，並且連環爆。（記者黃明堂攝）

    台東市中興路二段疑因加油站汽油外流排水溝，溝內竄出火勢，並且連環爆。（記者黃明堂攝）

    2022/09/19 19:40

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣台東市中興路二段東方大鎮住宅密集，今天（19日）晚間社區旁排水溝竄出明火，並有多響爆炸聲，消防隊在半小時內控制火勢，所幸未延燒住宅或路邊車輛，但有1位女性灼傷，還有老鼠從水溝內逃出，但被燒成焦屍。

    意外發生後現場瀰漫濃濃汽油味，由於附近就是加油站，消防人員初步判斷是加油站油槽的汽油外洩，從加油站沿著路邊排水溝延伸約300公尺，火苗此起彼落竄出，並且發出爆炸聲響，台東縣消防局調派多個分隊緊急支援、請加油站關閉油閥止住外流，才逐漸撲滅火勢。意外發生原因仍待調查確認。

    疑開關閥門故障 消防人員搜尋殘存油氣

    首先目擊並報案的是附近一家鹹酥雞攤的老闆娘，她說，當時看到對面的排水溝冒出火，以為是桶仔雞店著火，接著換鵝肉店前也冒出火，還有爆炸聲，後來看檳榔攤前也著火，且火苗不斷從沿路不同位置的水溝冒出，傳出像鞭炮的砰砰聲，她嚇到腿軟，報案時聲音還不停發抖。

    油氣沿著水溝瀰漫數百公尺至民宅區，火舌從水溝蓋噴出，嚇壞路過民眾，但也很多人圍觀拍照，一名62歲女性遭水溝火焰輻射熱灼傷，右手臂及臉部眼睛周圍皮膚紅腫，所幸意識和呼吸皆正常。

    據了解，事故起因是加油站開關閥門故障，導致油噴出來，油氣沿著水溝流到附近民宅。消防人員在撲滅火勢後，現場仍殘留汽油味，消防人員持偵測器沿路檢查是否有殘存油氣。

    台東市中興路二段疑因加油站汽油外流排水溝，溝內竄出火勢，並且連環爆。（記者黃明堂攝）

    台東市中興路二段疑因加油站汽油外流排水溝，溝內竄出火勢，並且連環爆。（記者黃明堂攝）

    台東市中興路二段疑因加油站汽油外流排水溝，溝內竄出火勢，並且連環爆。（記者黃明堂攝）

    台東市中興路二段疑因加油站汽油外流排水溝，溝內竄出火勢，並且連環爆。（記者黃明堂攝）

    台東市中興路二段疑因加油站汽油外流排水溝，溝內竄出火勢，並且連環爆。（記者黃明堂攝）

    台東市中興路二段疑因加油站汽油外流排水溝，溝內竄出火勢，並且連環爆。（記者黃明堂攝）

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