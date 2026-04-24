檢舉達人「設局」讓廂形車跨越雙黃線？ 苦主申訴成功PO文引論戰

廂形車在虛線路段超車，他用紅筆圈出檢舉達人車頭逼近他的車。（圖擷自臉書社團「埔里人通通+進來」）

有民眾（駕廂形車）在台14線被檢舉跨越雙黃線，他提出行車紀錄器影像申訴是虛線路段超車，但疑遭故意逼車，迫使到雙黃線才能匯入原車道，經申訴成功後，在臉書社團PO圖文提醒注意「檢舉路隊長」。該貼文引發兩派網友論戰，一派堅持「違規就是錯」，另一派則譴責設陷阱的檢舉魔人。

有陳姓網友在地方臉書社團「埔里人通通+進來」PO文並附上照片，指他在台14線南豐路段一處較筆直的路段，疑遇到「檢舉路隊長」，車速極慢，自己在有畫虛線路段準備超車，但該車隨即加速，逼車逼到雙黃線才能匯入原車道，而該「檢舉路隊長」就截下行車紀錄器影像，檢舉他跨越雙黃線。

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陳姓網友接到罰單後，調出自己的行車紀錄器，從後方拍到影像擷取多張照片，證明自己是虛線路段超車，後方的車子自己也開在中線上，且未保持安全距離的逼車，迫使他到雙黃線才能回到原車道。

此文PO出後，網友回應兩極化，有直接批評九人座廂形車常在山路亂超車，危害其他用路人；也有網友指稱該去年發生多起車禍，希望不要在過彎前硬超車；有網友則說「有本事違規就不要怕繳罰款！」。

另有一派網友說檢舉人「吃飽太閒」；有網友則附和貼文版主的說法，表示自己也過好多個駕駛人，在雙線路段時速30公里，到虛線路段變6、70公里，有網友則祝檢舉人「烙賽沒衛生紙」；也有網友認為釣魚檢舉方式是心理有問題。

有網友在地方臉書社團PO圖文，提供3照片，證明自己（廂形車）在虛線路段超車，卻被疑似檢舉路隊長逼車到雙黃線才能匯入原車道。（圖擷自臉書社團「埔里人通通+進來」）

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