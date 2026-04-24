蒙面男闖北市中信銀挾持女經理搶劫1000萬裝行李箱 北市警逮人畫面曝光

30歲林姓男子今日下午3時許帶著行李箱、BB槍及假手榴彈，前往台北市大安區忠孝東路上的中國信託銀行搶劫，圖為案發後被警方制伏帶離情形。（電子報編輯秦偉綸攝）

30歲林姓男子今日下午3時許帶著行李箱、BB槍及假手榴彈，前往台北市大安區忠孝東路上的中國信託忠孝分行搶劫，銀行余姓女經理一開始即遭林男挾持，只好配合林男前往金庫取出約1000萬元現金，林男火速裝進行李箱。大安分局警方獲報後3分鐘內抵達現場，在經過約15分鐘對峙後成功壓制逮捕林男。

根據現場員工表示，當時林男蒙著面，持槍進入銀行後就大吼表示要搶劫，銀行余姓女經理擔心歹徒情緒失控，上前配合林男取錢。不過警方迅速抵達現場，林男來不及拿著錢逃離，於是將槍抵著經理與警方對峙，並且叫所有員工進辦公室，在進辦公室過了約10多分鐘後，才得知歹徒已經被制伏。

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台北市警察局長林炎田表示，獲報後也迅速趕到現場坐鎮指揮，他表示，林男初步供稱因為有經濟困難，才鋌而走險犯案。

林炎田指出，大安分局警方於3點32分獲報，3點35分就迅速到場，在3點50就壓制犯嫌，初步清查沒有其他共犯，將持續調閱影帶釐清。

光武里長韓修和表示，林男為光武里居民，是轄區頭痛人物，疑似有精神狀況，會全力協助警方了解犯案動機。

林男稍早被警方從銀行帶出，他身著短褲帶著全罩安全帽，被警方押進警車，面對媒體提問不發一語。

警方荷槍實彈將林姓嫌犯帶回警局偵訊。（電子報編輯秦偉綸攝）

警方荷槍實彈將林姓嫌犯帶回警局偵訊。（記者鄭景議攝）

警方荷槍實彈將林姓嫌犯帶回警局偵訊。（記者鄭景議攝）

台北市警察局長林炎田獲報後迅速趕到現場坐鎮指揮。（記者鄭景議攝）

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