被控性騷擾吃案、霸凌被害人 綠青年部前主任蔡沐霖強制罪判刑1年2月

民進黨青年部前主任蔡沐霖。（資料照）

民進黨青年部前主任蔡沐霖（已除名），6年前於一名女黨工反映疑遭青年部陳姓資深專員性騷擾時，涉嫌吃案未提供被害人適當保護或協助，還對她說「你給人家燒到龜覽趴火、雄性動物追求異性，總會被傷自尊」，責怪被害人，又利用職權藉故在會議上對她飆罵三字經，要求她調往國際部、資遣或道歉，女黨工迫於無奈向陳男道歉。台北地院今依刑法強制罪，將蔡沐霖判處1年2月徒刑，不得易科罰金。可上訴。

台北地檢署調查，蔡沐霖於青年部主任期間，延攬陳男進青年部擔任資深專員，與被害女黨工共事。2020年7月，女黨工在中央黨部向蔡反映遭陳性騷擾、不當肢體接觸、舉止過度親暱，希望蔡處理。

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但蔡沐霖並未立即糾正陳或提出補救辦法，也未提供適當保護及協助，反而利用上司對下屬的服從關係、職場上的權勢地位，向被害女黨工說「你給人家燒到龜覽趴火、雄性動物追求異性，總會被傷自尊」，怪罪女黨工，之後又藉故在會議上對她飆罵三字經，要她從資遣、道歉、調部門3條路選一條。

被害女黨工因不熟諳外語，不願調往國際部，為了保工作，只好屈從，於2020年8月在KTV內向陳男道歉，再向蔡報告；但心理受創難平，同年11月主動離職，直到2023年6月「#MeToo」風潮時，她才在臉書揭發此事。

民進黨性平調查認定蔡沐霖吃案、霸凌受害者屬實，2024年2月通過將蔡沐霖除名，即開除黨籍。

北檢偵查後認定，蔡藉主管權勢地位，製造對女黨工不友善的職場環境，要求她調部、資遣或道歉等3項條件，都與處理性騷擾問題的目的，毫無關聯性與相當性，構成強制罪，依強制罪起訴。案經台北地院審理，今判蔡沐霖1年2月有期徒刑。可上訴。

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