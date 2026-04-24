員貝號交通船觸礁擱淺 幸無人傷亡漲潮後順利脫困

航行於白沙岐頭與員貝離島間的交通船「員貝號」交通船今上午擱淺觸礁，中午12時45分漲潮後已自行脫困。（民眾提供）

航行於白沙岐頭與員貝離島交通船「員貝號」，今（24）日上午11時載運9名乘客，甫由岐頭港出港不久，即傳出觸礁意外，船上乘客動彈不得，所幸無立即沉沒危險，人船原地等待漲潮，中午12時45分自行脫困，再次凸顯砂砱堆積，影響航道安全問題。

據了解，今日上午10時30分時值乾潮時段，漲潮才半個鐘頭，海水水位仍偏低，加上澎湖當時降下豪雨，海上能見度不佳，疑影響船長航行判斷，甫出港即卡在礁石動彈不得。船上載有2名船員、7名乘客，共9人受困海上。所幸未傳出人員受傷，船體暫無進水危險，整體狀況尚屬穩定。海巡署岸巡單位獲報密切掌握情況，並評估安全條件，暫採原地待援方式，等待潮水回升後再脫困。

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由於「員貝號」為白沙鄉對外重要交通船之一，由白沙鄉公所管理，主要往返岐頭與員貝嶼之間，航程約10-15分鐘，單程票價約100元，每日固定班次約2班往返，提供當地居民通勤與遊客接駁服務。但澎湖北海航道因鳥嶼建港改變水文及海流方向，大量砂砱堆積航道，已嚴重影響船隻航行安全。

「員貝號」為小型客運交通船，船長約15公尺，總噸位約20餘噸，採柴油動力推進，平時可搭載10餘名乘客，具備短程離島運輸功能。每日在因砂砱堆積縮減的航道航行，危險性日增，每年白沙鄉公所雖然斥資疏濬航道，仍趕不上砂砱堆積速度。

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