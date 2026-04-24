為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    員貝號交通船觸礁擱淺 幸無人傷亡漲潮後順利脫困

    2026/04/24 17:40 記者劉禹慶／澎湖報導
    航行於白沙岐頭與員貝離島間的交通船「員貝號」交通船今上午擱淺觸礁，中午12時45分漲潮後已自行脫困。（民眾提供）

    航行於白沙岐頭與員貝離島間的交通船「員貝號」交通船今上午擱淺觸礁，中午12時45分漲潮後已自行脫困。（民眾提供）

    航行於白沙岐頭與員貝離島交通船「員貝號」，今（24）日上午11時載運9名乘客，甫由岐頭港出港不久，即傳出觸礁意外，船上乘客動彈不得，所幸無立即沉沒危險，人船原地等待漲潮，中午12時45分自行脫困，再次凸顯砂砱堆積，影響航道安全問題。

    據了解，今日上午10時30分時值乾潮時段，漲潮才半個鐘頭，海水水位仍偏低，加上澎湖當時降下豪雨，海上能見度不佳，疑影響船長航行判斷，甫出港即卡在礁石動彈不得。船上載有2名船員、7名乘客，共9人受困海上。所幸未傳出人員受傷，船體暫無進水危險，整體狀況尚屬穩定。海巡署岸巡單位獲報密切掌握情況，並評估安全條件，暫採原地待援方式，等待潮水回升後再脫困。

    由於「員貝號」為白沙鄉對外重要交通船之一，由白沙鄉公所管理，主要往返岐頭與員貝嶼之間，航程約10-15分鐘，單程票價約100元，每日固定班次約2班往返，提供當地居民通勤與遊客接駁服務。但澎湖北海航道因鳥嶼建港改變水文及海流方向，大量砂砱堆積航道，已嚴重影響船隻航行安全。

    「員貝號」為小型客運交通船，船長約15公尺，總噸位約20餘噸，採柴油動力推進，平時可搭載10餘名乘客，具備短程離島運輸功能。每日在因砂砱堆積縮減的航道航行，危險性日增，每年白沙鄉公所雖然斥資疏濬航道，仍趕不上砂砱堆積速度。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播