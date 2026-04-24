員工在台鐵新左營廁所裝針孔 高鐵公司致歉、已從嚴從速解僱

高鐵左營站的台鐵廁所驚傳偷拍案。（記者洪定宏攝）

高鐵公司員工涉嫌在台鐵新左營車站男廁小便斗裝針孔偷拍，時間長達九個月。高鐵公司今天（24日）發表聲明，員工涉嫌偷拍，表達最誠摯歉意，並將涉犯人員解雇。

高鐵員工在台鐵新左營站廁所內裝設針孔攝影機一事，台灣高鐵公司今天表示，謹對所屬員工造成社會恐慌及諸多負面影響，致以最誠摯歉意，同時鑒於此事已嚴重影響公眾權益及旅客感受，更損及旅客對公共環境與安心乘車權益與信賴。

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高鐵公司指出，已在今天（24日）依據「勞動基準法」第12條第1項第4款「違反勞動契約或工作規則，情節重大者」，得不經預告終止勞動契約規定，將涉犯人員解僱。

高鐵公司表示，獲悉此案後即全力配合警方偵辦，並於獲悉後第一時間派員偵測站內員工廁所、更衣室，更要求車站將每日營業前檢查作業中的「反針孔偵測」項目，進一步強化落實，至今無發現異常，敬請旅客安心搭乘。

高鐵公司表示，一向要求員工行為必須堅守「紀律、正直、效率、創新、明理」五大核心價值，並在安全、準時、舒適的基礎上，秉持「Go Extra Mile」的態度提供旅客優質服務。

對於不肖員工涉犯此案，高鐵公司表示深感痛心疾首，對於員工涉及不法類案，更會秉持「絕不寬貸」的堅定立場，從嚴從速處理，杜絕少數害群之馬危害公共權益及旅客安全。

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