翁曉玲狂嗆卓榮泰違法「不配上台備詢」 官員當場高分貝洗臉

立法院院會，立委翁曉玲不讓行政院長上台，只請經濟部長龔明鑫及農業部長陳駿季進行詢答。（記者陳逸寬攝）

行政院長卓榮泰今（24日）出席立法院會總質詢，國民黨立委翁曉玲質詢時痛批，行政院藐視國會、拒絕依法行政，因此卓不配上台備詢，「本席不屑詢答這種尸位素餐的行政院長」，現場氣氛火爆。翁質詢結束後，有部會官員當場高分貝反擊說，「卓院長是最好的院長！」

立法院會今天下午繼續施政總質詢。翁曉玲質詢期間僅邀請經濟部長龔明鑫與農業部長陳駿季上台，並指稱卓榮泰提出八次覆議案且屢戰屢敗，創下紀錄，不斷被立法院打臉卻不動如山，拒絕下台、沒有政治擔當的行政院長，世界上絕無僅有。

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翁曉玲還說，卓榮泰與總統賴清德演雙簧、霸凌多數民意，做了全世界法治國家想都不敢想的事情，例如拒絕依法行政，這是獨裁國家才會做；卓榮泰還將行政、立法、司法一把抓，大言不慚地解釋法律是否合憲，選擇性遵守法律及編列預算，囂張跋扈，該提名的不提名、該公布的不公布，「還需要立委、需要大法官嗎？」

翁曉玲諷刺說，賴清德與卓榮泰乾脆比照清末皇帝，頒布欽定的憲法大綱，法律及預算案即使三讀通過，但未經「賴皇」同意者不能施行、視為無效。她提到，立法院長韓國瑜好心化解朝野僵局，慈悲為懷給行政院機會，但賴、卓連最基本的守憲與守法都做不到，激化仇恨情緒對付在野黨。

翁曉玲強調，自己身為法律人，絕不接受這種踐踏代議民主、藐視國會的行政院長，在卓榮泰完成法律義務、副署法律、編列軍警加給預算、提名NCC委員前，「本席根本不屑與這種尸位素餐、強詞奪理的行政院長詢答，不適任的院長不配上台備詢！」因此，她僅邀部會首長上台備詢，卓榮泰全程未參與。

值得注意的是，翁曉玲在質詢尾聲與陳駿季爭論馬鈴薯檢驗議題後，陳駿季與龔明鑫雙雙走回座位，官員席方向突爆出一名男性高分貝喊話，「卓院長是最好的院長」，為整場質詢畫下句點。

立法院院會，立委翁曉玲不讓行政院長上台詢答。（記者陳逸寬攝）

立法院院會，行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫（右）、農業部長陳駿季（左）備詢。（記者陳逸寬攝）

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