李四川要把新北人才送進輝達 民眾黨提醒蔣萬安別總是「孔融讓梨」

台北市長蔣萬安（左二）今率領市府官員，赴市議會向民眾黨黨團說明重大議法案。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安今（24）日赴議會民眾黨團說明重大議法案，黨團針對本會期重大議案、追加預算及民生議題，向市府提出質詢與具體精進要求，總召林珍羽說，國民黨新北市長提名人李四川說要把新北人才送到台北市的輝達，她要求蔣萬安不要總是「孔融讓梨」，要保障北市人才留任。蔣萬安說，樂見優秀人才都有發揮舞台。

林珍羽說，大同區明倫社宅一名百歲長輩因租期屆滿面臨遷出困境，可能被迫重新回到租屋市場，這與市長承諾的「在台北好好慢老」背道而馳，要求市府必須針對社宅內的高齡、弱勢族群建立銜接與延長機制，也提及要市府保障台北市優秀科技人才的工作權益。

請繼續往下閱讀...

議員黃瀞瑩提到，漁產公司外包廠商在農曆年前發生17歲少女死亡的重大工安意外，該承商不僅層層轉包，更長達8個月未依約替員工投保勞保，要求曾獲「勞權戰神」封號的蔣萬安，必須即刻要求產業局與勞動局全面清查四大公司所有委外廠商的履約現況與職安規範，從制度面防堵這類管理盲區。

議員陳宥丞提及受國際政治情勢影響，包含瀝青、塑膠及外送費等各項成本齊漲，形成顯著的「隱形通膨」，要求由市長親自定時監控，確保公託、校園與各類公共設施的運作與招標不因物價波動而縮減品質。他也提及，「孕婦及6歲以下兒童專用停車格」識別證格式紊亂、稽查困難等問題，要求市府拉高至市政會議等級列管。

議員張志豪說，免費營養午餐是良好政策，但食安才最重要，廠商有無確實把關食材品質？制度設計是否真的發揮效果？稽查機制能否深入供應鏈每一個環節？這些都是關鍵。他要求針對現行評選制度、跨縣市稽查與罰則力度上，都要檢討精進。

侯漢廷提到進口馬鈴薯問題，市府應盤點北市多少中小型食品加工業者、多少家會進口美國馬鈴薯；另中央將開放印度籍移工，北市應盤查轄內企業是否申請、勞動局是否擔任審核角色，要保障本地勞工。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法