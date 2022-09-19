稱被抓不想活了！逃犯陳坤和移回台中就醫 警全程緊盯戒護
〔記者許國楨／台中報導〕中監重犯陳坤和趁戒護就醫脫逃，曾向親友透露被抓就「不想活了」，昨下午在桃園中壢遇警方圍捕時自殘重傷，經送醫搶救雖撿回一命，仍難逃再度「戒護就醫」下場，昨傍晚被移回台中中國醫藥大學附設醫院途中，除全套戒具伺候，警方更是全程緊盯，抵院後則由中監及台中看守所接續增派人力戒護，警方將在其傷勢穩定後偵訊，釐清脫逃及相關案情究辦。
45歲陳坤和因涉毒品、槍砲、竊盜等案遭法院判刑16年，今年3月入台中監獄服刑不得假釋，服刑期間陳表現正常無異狀，因入監前左腳跟骨折手術，入監後中監因陳醫療需求，按醫囑戒護至中國醫藥大學附設醫院住院，前天上午鋼釘拔除手術後回病房休息，當天下午5點多監所管理員發現陳已不在病房，趕緊通報。
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中監查出陳利用不明方式取得長約10公分鐵線破壞腳鐐，接著穿病人袍離開醫院，隨即逃往鄰近台中殯儀館竊車後棄車逃逸，台中地檢署當晚收到中監通報，立即責成警方成立專案小組全力追緝，昨天下午掌握陳在桃園市中壢區中山東路下車，警方現身抓人時，陳馬上警覺，拿出折疊刀揮舞拒捕對峙。
警方此時對空鳴槍一發威嚇，他自知難逃竟以利刃劃刺傷頸部及右胸，當場血流如注，被壓制逮捕緊急送醫，經搶救後撿回一命，但因插管緣故尚無法警訊，警方評估人犯在桃園，人力戒護不易，經報請檢察官指示後，與台中看守所、台中監獄協調，由台中監獄、台中看守所各出2名人力，昨晚移回中國醫藥大學附設醫院的加護病房後接續戒護。
由於陳在逃亡期間曾向親友透露，「已經關到怕，這次被抓也不想活了，就算死也要死在外面」等語，導致陳在面對圍捕時有自殘尋短傾向，因此在移回台中的救護車途中，除手銬將雙手分銬在病床，腳鐐等戒具也戴上，警方更是全程緊盯，除防止他拔掉相關醫療器具，提防他再次脫逃。