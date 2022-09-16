女操作「史密斯」後腦動脈瘤破裂加護病房插管 World Gym還原事發經過

台中市一名46歲陳姓女子15日下午到World Gym世界健身俱樂部烏日店，使用史密斯架訓練器後，疑因身體狀況不適倒下，初判為腦動脈瘤破裂，仍在加護病房插管觀察中。（記者林旻臻翻攝）

2022/09/16 12:18

〔記者林旻臻／台中報導〕台中市烏日區一名46歲陳姓女子昨日（15日）下午與先生到World Gym世界健身俱樂部烏日店，疑似操作健身器材不慎突然倒地，送醫後恢復呼吸心跳，初判為腦動脈瘤破裂，昏迷指數只有3，目前仍在加護病房插管觀察。業者今天出面說明。

World Gym表示，陳女並非使用器材時出意外，而是先停止動作後，才疑因身體狀況不適，背倚靠訓練椅、坐於地面，突然往左側倒下。

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World Gym表示，陳姓女子當時使用的器材為史密斯架訓練器，有固定軌道防止槓鈴左右搖擺，為相當安全的健身器材，適合初學者使用，可在沒有教練指導下，依照使用指引自行進行重量訓練。

World Gym說明，該名會員自行使用史密斯架、背靠訓練椅進行臀推訓練，停止動作後疑因身體狀況不適，背倚靠訓練椅、坐於地面，突然往左側倒下。發生意外第一時間，現場同仁立即給予協助並通報119，全程陪同送醫至中山醫學大學附設醫院急救；健身房持續關心會員狀況，並配合警方調查，釐清完整事發經過。

World Gym表示，發生意外第一時間，現場同仁立即給予協助並通報119，全程陪同送醫至中山醫學大學附設醫院急救；將持續關心會員狀況，並配合警方調查。圖為World Gym烏日店。（記者林旻臻翻攝）

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