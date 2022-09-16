為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    女操作「史密斯」後腦動脈瘤破裂加護病房插管 World Gym還原事發經過

    台中市一名46歲陳姓女子15日下午到World Gym世界健身俱樂部烏日店，使用史密斯架訓練器後，疑因身體狀況不適倒下，初判為腦動脈瘤破裂，仍在加護病房插管觀察中。（記者林旻臻翻攝）

    台中市一名46歲陳姓女子15日下午到World Gym世界健身俱樂部烏日店，使用史密斯架訓練器後，疑因身體狀況不適倒下，初判為腦動脈瘤破裂，仍在加護病房插管觀察中。（記者林旻臻翻攝）

    2022/09/16 12:18

    〔記者林旻臻／台中報導〕台中市烏日區一名46歲陳姓女子昨日（15日）下午與先生到World Gym世界健身俱樂部烏日店，疑似操作健身器材不慎突然倒地，送醫後恢復呼吸心跳，初判為腦動脈瘤破裂，昏迷指數只有3，目前仍在加護病房插管觀察。業者今天出面說明。

    World Gym表示，陳女並非使用器材時出意外，而是先停止動作後，才疑因身體狀況不適，背倚靠訓練椅、坐於地面，突然往左側倒下。

    World Gym表示，陳姓女子當時使用的器材為史密斯架訓練器，有固定軌道防止槓鈴左右搖擺，為相當安全的健身器材，適合初學者使用，可在沒有教練指導下，依照使用指引自行進行重量訓練。

    World Gym說明，該名會員自行使用史密斯架、背靠訓練椅進行臀推訓練，停止動作後疑因身體狀況不適，背倚靠訓練椅、坐於地面，突然往左側倒下。發生意外第一時間，現場同仁立即給予協助並通報119，全程陪同送醫至中山醫學大學附設醫院急救；健身房持續關心會員狀況，並配合警方調查，釐清完整事發經過。

    World Gym表示，發生意外第一時間，現場同仁立即給予協助並通報119，全程陪同送醫至中山醫學大學附設醫院急救；將持續關心會員狀況，並配合警方調查。圖為World Gym烏日店。（記者林旻臻翻攝）

    World Gym表示，發生意外第一時間，現場同仁立即給予協助並通報119，全程陪同送醫至中山醫學大學附設醫院急救；將持續關心會員狀況，並配合警方調查。圖為World Gym烏日店。（記者林旻臻翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏日World Gym驚見女子頭、頸出血倒地 疑操作「史密斯」出意外
    2022/09/15 21:32

    烏日World Gym驚見女子頭、頸出血倒地 疑操作「史密斯」出意外
    廖老大爆紅爭議更多？ 他分析點出「1原因」
    2022/09/08 22:45

    廖老大爆紅爭議更多？ 他分析點出「1原因」

    七期經典現身豐原！各項優勢宛如身處市區
    廖老大VS館長直播大亂鬥！ 鳳梨叔鼠看熱鬧：終於換我當觀眾
    2022/09/08 18:00

    廖老大VS館長直播大亂鬥！ 鳳梨叔鼠看熱鬧：終於換我當觀眾
    廖老大晚間再直播！嗆館長來「輸贏」 暴怒脫衣「賭2000萬」
    2022/09/07 20:15

    廖老大晚間再直播！嗆館長來「輸贏」 暴怒脫衣「賭2000萬」

    大通膨時代 首購自住客在意的是⋯⋯
    World Gym板橋雙十店2人確診 員工不滿擴大匡列被波及
    2021/08/25 10:46

    World Gym板橋雙十店2人確診 員工不滿擴大匡列被波及
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播