國民法官新制明年上路 警政署：提防詐團假借名義行騙

司法院刑事廳長彭幸鳴、司法院秘書長林輝煌、警政署長黃明昭、刑事局長李西河（由左至右）。（記者邱俊福翻攝）

2022/09/15 13:25

〔記者邱俊福／台北報導〕國民法官制度將於明（112）年1月1日起正式施行，本月1日則開始寄發備選國民法官或候選國民法官通知書，警政署為避免遭詐騙集團假借通知擔任國民法官名義，設局行騙，今天與司法院共同舉辦「國民法官反詐騙」宣導記者會，除首次對外公布通知書樣式，更要提醒民眾「識詐、防詐」。

記者會由司法院秘書長林輝煌與警政署長黃明昭共同主持，並邀請刑事局長李西河參與。警政署表示，國民法官新制上路，是開啟司法審判與社會大眾之間一道溝通對話的橋樑，為考量新制施行之初，多數人對國民法官通知等正確程序尚不熟悉，詐騙集團恐將冒用法院、檢察官等名義，要求民眾繳納費用或提供個資。

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因此，透過司法院積極宣導國民法官新制的正確流程，警政署則同步提升民眾「識詐」知能，進而強化自我「防詐」技巧，避免國民法官制度遭詐騙集團利用。

警政署提醒，法院通知備選國民法官或候選國民法官，只會以紙本掛號方式送達，且相關書表、信封有標準規格與樣式，另成為候選國民法官去參加選任程序，或擔任國民法官、備位國民法官執行職務，都不需繳納任何費用，若收到不明短網址連結，要求提供個人資料或進行匯款時，請務必提高警覺、多方查證。

若有任何疑慮，請先透過各地方法院國民法官業務專線洽詢，或撥打「165」反詐騙諮詢專線，均可協助民眾初步辨識是否遭遇詐騙情事。此外，司法院官網亦有「國民法官」專區，提供關於國民法官制度的常見問題，民眾都可直接上網瞭解。

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