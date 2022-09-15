國民法官法明年上路 中市1萬1250名素人有機會當「法官」

中市1萬1250名素人被抽中備選國民法官初選，將來有機會當「法官」。（市府提供）

2022/09/15 10:23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民法官新制明年元旦正式上路，開放素人擔任「國民法官」，與職業法官共組合議庭審理刑案，台中市民政局從219萬餘名符合資格的民眾中，隨機抽出1萬1250人成為「備選國民法官」，備選國民法官初選名冊已密封送交台中地院，會再經審核小組調查篩選出備選國民法官複選名冊，列入複選名單之列的民眾，明年度有機會被抽中擔任「國民法官」參與審理案件。

民政局副局長周瑺玫指出，「國民法官法」將於明年1月1日上路，只要年滿23歲，且在地方法院管轄區域內居住滿4個月以上的國民，皆具有被選任為備選國民法官的資格，台中市截至篩選基準日（今年9月2日）台中市設籍人口數計280萬2840人，經篩選符合年滿23歲且連續居住4個月以上，具備資格者有219萬2408人，依台中地方法院所需備選國民法官人數「隨機抽選」出1萬1250人。

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台中地院國民法官專庭庭長劉柏駿表示，被抽中的備選國民法官經審核小組的調查篩選，排除不具備國民法官資格或情形者後，將完成「備選國民法官複選名冊」，法院會郵寄「備選國民法官通知書」給列入複選名冊的民眾，讓民眾能為參與明年度個案審理抽中的可能性預作心理準備。

劉柏駿指出，民眾收到通知單切勿當成法院訴訟文書感到不悅，或當作詐騙集團信件不予理睬，請仔細閱覽並依通知書回傳自我申告調查表，法院對於國民法官的個資絕對保密，也以代碼顯示，避免國民法官受到干擾。

他說，國民法官新制即將上路，有賴社會各界及民眾的支持與參與，期盼透過國民參與審判，使司法更貼近人民，人民更親近司法，提升司法審判品質及國民對司法的信賴。

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