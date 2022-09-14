招募台人到韓國、柬埔寨行騙 金主逃回台灣被重判

被遣返台灣的22人，返國直呼「南韓監獄泡菜啃到怕」。（記者張瑞楨翻攝）

2022/09/14 19:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕張姓男子於2017年5月起，在韓國成立詐欺機房，再從台灣招人到韓國、柬埔寨，向中國人行騙，同年年底被韓國警方破獲，50多名台灣騙徒於在韓國被判刑，身為金主的張男卻逃回台灣，還辯稱自己是到韓國賭博，法官卻認為，張男手機有柬埔寨、馬來西亞、土耳其、韓國等詐欺集團成員的資料，張男甚至親自安排台灣人到柬埔寨行騙，每安排1人可獲得1萬美金酬勞，張男是犯罪組織的發起指揮者，依違反組織犯罪防制條例重判徒刑9年8月，可上訴。

此案源於2017年12月，台灣與韓國警方合作，破獲於韓國濟州島設置的詐騙機房，其中有50多名騙徒是台灣人，他們被判刑入獄（3年至10年不等），其中有22人假釋出獄，於2019年7月遣返台灣，當時還發生中華人民共和國主張「一個中國」原則，要求遣返中國論罪，但台灣透過司法互助與韓國協商，將22人遣送回台。

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台中地檢署事後查出，此韓國機房的背後金主與負責人是張男，共詐騙222名中國人，金額高達台幣1000多萬元，台中地院審理時，張男矢口否認，他辯稱「我沒有犯罪」，至於他的手機內有許多詐騙資料，他辯稱自己到韓國賭博前，名叫「小臻」的女人傳給他，要他幫忙問詐欺機房被查獲的事情，另有被逮捕的台灣騙子中，指證他是「金主」，他宣稱「我不知道為何說我是金主」。

法官認為，不是只有一位，而是多位詐欺共犯指證張男是金主，而且，張男還安排李姓等多台灣人，從中國桂林經香港至土耳其伊斯坦堡，或從廣州至土耳其伊斯坦堡，手機內還有馬來西亞、柬埔寨等地詐欺機房成員的護照照片、個人資料，張男卻說不出合理的理由，且張男介紹1人到柬埔寨，可獲得1萬美金酬勞（台幣約31萬元），認定張男觸犯共同發起、主持、指揮、操縱犯罪組織（詐欺集團）罪，判處徒刑9年8月，可上訴。

南韓濟州島詐欺機房被捕的台灣騙徒，有22人假釋遣返台灣，此集團金主是張男。（記者張瑞楨翻攝）

南韓警方攻堅詐欺機房場景。（記者張瑞楨翻攝）

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