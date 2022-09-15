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    看到美女照「暈船」？ 阿伯怒嗆阻詐警察「阮心甘情願被騙」

    林姓阿伯相當不耐煩，還一度發怒嗆警察「阮心甘情願被騙！」（記者張瑞楨翻攝）

    林姓阿伯相當不耐煩，還一度發怒嗆警察「阮心甘情願被騙！」（記者張瑞楨翻攝）

    2022/09/15 12:13

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市64歲林姓阿伯，於LINE上認識暱稱「Betty」的陌生女人，對方慫恿他匯款30萬元到不詳帳戶，林男於前天（13日）跑到銀行想匯錢時，被行員通報警方攔阻，林男相當不配合，顯露出不耐煩態度，他宣稱是「土地投資」，甚至發怒嗆警察「阮心甘情願被騙！」不過，在警方苦勸下，他最終同意不匯款，警方懷疑他可能遇到投資詐騙，或「假交友、真詐欺」，見到對方傳來年輕美女照片就「暈船了」。

    中市警局二分局立人派出所調查，林男前天（13日）中午，跑到北區一家銀行，想匯款30萬元至不詳帳戶，他宣稱是要投資土地，行員察覺有異，懷疑林男受騙，通報立人所員警趕赴現場阻詐。

    立人派出所警員呂岳融與、蔡衿伊到場，林男吱吱嗚嗚交代不清匯款對象，且態度顯得很不耐煩，他宣稱，自己透過網友，介紹一名LINE暱稱「Betty」（貝蒂）的女子，對方建議他投資土地買賣，並要求他匯款30萬元到不詳帳戶，林男承認他從未見過「Betty」（貝蒂），也沒有簽署任何契約，其餘他就不願說明。

    警方一聽，便知道這是「假投資、真詐騙」老梗，也有可能是「假交友、真詐騙」，也就是林男遇到「愛情騙子」，不過，林男堅持自己沒被騙，還發怒用賭氣口吻嗆聲說，「阮心甘情願被騙！」

    員警只好用聊天方式，向林男宣導坊間常見詐騙手法，林男才開始認同警方與銀行行員的關切，並願意放棄匯款，至於林男是遇到「投資詐騙」，或「假交友、真詐欺」？警方認為兩者都很有可能，但因林男不願詳述而無從釐清。

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