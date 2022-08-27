婦人網戀「美國高富帥軍醫」 警方卻抓到台灣猥瑣大叔

婦人網戀美國高富帥的軍醫，但警察卻抓到這名猥瑣的台灣大叔。（記者張瑞楨翻攝）

2022/08/27 14:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市60歲湯姓婦人，於網路上結交自稱是美國軍醫的男子，對方又傳來帥氣照片，湯婦很快愛上這位「高富帥」軍醫，對方宣稱寄送包裹給湯婦，希望湯婦先繳納580萬元的關稅與運費，湯婦借錢之際，被好友察覺怪異而報警，中市警局刑警大隊埋伏，竟抓到43歲猥瑣的吳姓犯嫌車手，台中地檢署依加重詐欺罪起訴這名猥瑣車手，但上游主嫌仍未落網。

台中市政府警察局刑事警察大隊偵三隊調查，60歲的湯婦於去年底，在Line上認識陌生男子（俗稱愛情騙子、假交友真詐騙），雙方談起網路戀情，對方自稱是美國軍醫，派駐在國外，希望能與湯婦共譜黃昏戀情，湯婦又收到帥氣照片，很快就「暈船」，這場網路戀情談了3個多月，詐欺集團才「收割」。

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今年3月間，這名假的美國軍醫宣稱，要寄送重要的包裹給湯婦當定情禮物，裡面有鑽戒等貴重物品，但需要湯婦代為繳納580萬元的郵費與關稅，如果湯婦籌得，美國軍醫會派人向湯婦拿580萬元，陷入情海的湯婦，身上卻無餘錢，只好四處向朋友貸款借錢，朋友察覺異狀而通報警方。

在警方主導下，湯女與詐欺集團，約在台中市后里火車站附近面交580萬元，偵三隊員警埋伏，當場抓到43歲的吳姓車手，上銬依現行犯逮捕，全案依詐欺罪嫌移送中檢，也為湯婦保住這筆錢，台中地檢署前天提起加重詐欺罪公訴。

偵三隊副隊長張翔諭呼籲，民眾對於網路上的資訊需再三查證，勿隨意聽信他人指示交錢，或交付存摺、提款卡、個資，也不要到銀行、ATM匯款，有疑問請立即撥打165及110諮詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

高富帥軍醫透過訊息，謊稱郵寄定情包裹給湯婦。（記者張瑞楨翻攝）

詐欺集團盜用帥氣男人照片，假冒高富帥美國軍醫欺騙湯婦。（記者張瑞楨翻攝）

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