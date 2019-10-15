專扮花美男詐騙女子得手上百萬 刑事局幹員一口氣逮20人

2019-10-15 15:48

〔記者 邱俊福／台北報導〕平時混跡嘉義地區的江姓男子，涉嫌在偏避的省道承租上百坪鐵皮屋，籌組詐騙機房，專以QQ、微信等交友軟體，移花接木用長相帥氣的男子，扮演花美男，搭訕異性聊天，先假意交往，再誘使投資方式行騙。刑事局偵一大隊經蒐證日前破獲機房，逮捕江嫌等20人，初步清查短短一個多月，約有東南亞地區華僑、中國女子等上百人受騙，金額高達百萬元以上。

警方調查，30歲江男為該機房金主及負責人，租賃嘉義縣朴子市省道附近一處鐵皮屋作為機房，另透過報紙廣告對外徵求打字高手、業務員等，吸引沒工作的年輕人上鉤聯繫，隨即以每月底薪2萬5000元，外加獎金與提供吃住等方式引誘加入，集中在機房內管理。

詐騙手法為透過QQ、微信等交友軟體，貼上花美男照片，隨機搭訕女子聊天，再與被害人互加交友軟體APP後，不斷以話術噓寒問暖，以戀愛養成方式欺騙感情，進而向被害人以投資彩票（六合彩）、股票、基金及博弈為由，誘騙對方加入偽造投資平台網站會員。

隨後由詐欺集團假扮投資分析師向被害人鼓吹可以代操相關投資，並於網站後台自行輸入數值創造投資績效良好的假象，讓被害人持續依指示儲值匯款至指定帳戶，進而受騙。江男到案後則僅表達前往送便當，並非負責人。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方日前接獲線報後，本月9日會同保一總隊維安特勤隊攻堅後控制現場執行搜索，當場查扣電腦24台、螢幕24台及行動電話59支、教戰手冊3本等大批贓證物，詢後依詐欺罪嫌移送檢方偵辦，並持續溯源擴大偵辦。

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