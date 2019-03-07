愛情騙子兩頭騙 熟女出借提款卡竟淪詐欺被告

2019-03-07 17:06

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名施姓女子，以臉書結識一名自稱是馬來西亞的富商「Kelvin Yen」，雙方遠端傳愛，陷入「網路熱戀」，Kelvin用計取得施女的提款卡，再扮富商去騙另一名謝姓女子，謝女也陷入熱戀，匯了69萬6000元至施女帳戶，Kelvin輕輕鬆鬆獲得鉅款，但施女淪為詐欺被告，經檢察官深入調查，證明施女也是被愛情衝昏頭，才傻傻地寄提款卡給對方，今天對她提不起訴處分。

本案起因於謝女失金69萬6000元而報警，警方發現匯款帳戶是家住彰化的施女，施女警方調查，她到警局一臉孤疑，她說，「我男朋友說跟我借金融卡一用，對方是富商捏！」。警方仍認為她是詐欺共犯而移送彰地地檢署偵辦。

施女回到家後，立即收到Kelven的問候，「親愛的，妳今天好嗎？」施女答「怎麼會好？出事了！」，「警方懷疑我寄給你的帳戶有問題」，Kelven說「這是工程款啊，你要相信我，我對妳是真心的，怎會害妳！」

施女說，我真的沒想到你在騙我，利用我的善良去幫你開戶，我是這麼相信你，如今，我現在吃上官司，你卻安然無事，我做鬼也不會放過你。Kelvin稱，我現在上班沒空跟你說詳情。Kelvin從此人間蒸發。

施女哭著向檢察官說，「我是付出真感情，看她一臉忠厚老實，雙方也有結婚的心理準備，沒想到對方竟是愛情騙子，他這種人一定會有報應。」

檢察官認定施女遇上詐騙集團，對方以「愛情」為誘餌，在無知情的情況下寄出自己的金融卡成為犯罪工具，但難認定其與詐騙集團有犯意上的聯絡因此不起訴處分。

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