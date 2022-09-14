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    講解國民法官新制 南高院長首度與民對話、談廢死

    台南高分院院長黃瑞華（右者）首次走進台南社區與民眾對談明年起上路的國民法官新制。（記者王俊忠攝）

    台南高分院院長黃瑞華（右者）首次走進台南社區與民眾對談明年起上路的國民法官新制。（記者王俊忠攝）

    2022/09/14 14:46

    〔記者王俊忠／台南報導〕國民法官新制度將於明（2023）年1月上路，今天台南高分院院長黃瑞華首度以「二審院長」之姿、走進社區向民眾詳細講解國民法官新制作法，與台南東區多位調解委員有熱烈對談。對於廢死話題，黃瑞華強調廢死刑是理念，政府是有往這方向在走，但我國尚未廢死、仍有死刑制度。

    黃瑞華表示，像國際上要加入歐盟的國家都要廢除死刑，有學者專家的研究認為廢死的出發點與價值觀是好的。而判死刑後聲請釋憲是否有悖於速審速決？她說，聲請釋憲是為了救濟死刑判決是否違憲？釋憲並不是第4審，判決必須是對的、沒有冤枉，才能速審速決。

    東區多位調解委員與東區區長顏能通踴躍提問，詢問國民法官制的利弊？抽選有無年齡層、性別比例？如國民法官判決與職業法官不同，該如何處理？國民法官素質參差不齊，是否應訓練講習？國民法官實施後有無檢討修改機制？

    黃瑞華說明，電腦抽選國民法官無法篩選年齡層與性別，但抽選後法庭可就個案做考量選擇，我國國民法官制接近日本司法制度，日本官方報告指成效不錯。依國民法官法規定，此制度從明年起實施6年須由社會公正人士做成效檢討評估，再決定是否延長或縮短。

    黃瑞華並說，國民法官是本於良知、確信做獨立審判，如法庭對某案，6位國民法官一致判無罪；3位職業法官判有罪，這樣依規定是不能判有罪的，需有3分之2以上裁判者同意才能判有罪，在判決評議上，國民法官與職業法官可以討論、溝通。

    她強調，遴選國民法官就是推動白話法庭運動，需要人民以理性、純樸的價值觀去判斷案子的是非對錯，使判決能符合民眾的法律感情，不是要人民的法律高見，何況一般民眾也沒有深厚的法律素養，新制不會對國民法官做法律訓練，就是讓民眾輕鬆的進到法庭以理性、純樸多元觀點做判斷。

    台南高分院表示，日後計畫在台南逐區與雲嘉等地鄉鎮舉辦國民法官新制座談會，讓更多民眾瞭解從明年1月起實施的司法新制，下週9月23日上午9點40分到中午12點20分，在南區公所3樓舉行台南第2場社區座談會。

    台南高分院院長黃瑞華（後方右者）首次走進台南社區與民眾對談明年起上路的國民法官新制。（記者王俊忠攝）

    台南高分院院長黃瑞華（後方右者）首次走進台南社區與民眾對談明年起上路的國民法官新制。（記者王俊忠攝）

    台南高分院院長黃瑞華（前排右五）首次走進台南社區與民眾對談明年起上路的國民法官新制。（記者王俊忠攝）

    台南高分院院長黃瑞華（前排右五）首次走進台南社區與民眾對談明年起上路的國民法官新制。（記者王俊忠攝）

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