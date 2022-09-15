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    「豬肉公主」遭辱「胸大無腦」怒提告 男網友GG了

    「豬肉西施」張采婕（見圖）。（圖擷取自臉書＿采婕 Charlene （東門信義肉舖））

    「豬肉西施」張采婕（見圖）。（圖擷取自臉書＿采婕 Charlene （東門信義肉舖））

    2022/09/15 10:29

    〔記者錢利忠／台北報導〕有台北市「東門市場豬肉公主」封號的網紅作家張采婕，去年公開支持開放美豬進口，遭劉姓男網友到她的臉書粉專攻擊「胸大無腦」、「婊子賣肉政府無情」、「婊子愛錢無可誹議」等語，氣得張女提告；台北地檢署調查後，依加重誹謗罪將劉男起訴。

    檢方調查，去年7月5日，家住新北市汐止區的劉男，以手機連線上臉書，使用本名帳號在張女的臉書粉專貼文下方留下「證明了胸大無腦 誰知道有沒有加上萊豬混合賣？有犯法嗎？爺想應該沒有 #婊子賺錢無視道義」、「痾~爺還常上檢察官的偵查庭，要到法院還遠著呢！ #婊子賣肉政府無情」、「也許就是混著萊豬跟國產豬一起賣 #婊子愛錢無可誹議」等諸多攻擊性的字眼。

    檢方認為，劉男此舉已侵害張女的人格法益，涉犯公然侮辱、誹謗、以網路散布流言損害他人信用等罪，因此將劉男起訴。

    張女已非初次控告網友誹謗，去年7月3日中午，另名劉姓男網友因不滿立委林昶佐對於進口美豬的政治立場，得知張女曾是林的問政團隊一員，遂至張女經營的肉舖臉書粉絲團留言：「豬肉妹，被起底，原來就是閃尿團隊的一員！閃尿那麼挺萊豬，妳賣的一定是萊豬！」

    張女為此報警提告，主張她早在2020年12月就在店內張貼「本店使用國產豬肉」的台灣豬證明標章，並向檢方出示進貨單、申請標章通過證明、新北市肉品屠宰證明單等證據，證明她沒賣美國豬肉，強調劉男未經查證就公開斷言說她賣萊豬，還附帶「閃尿」等情緒字眼，妨害她的名譽與肉舖信用。北檢調查後，去年12月將劉男起訴。

    不過，台北地院調查各項證據後認定，劉女的肉舖確實未販售萊豬，劉男的指責並非事實，由於林昶佐支持開放萊豬的立場是眾所周知之事，而劉男是依據張女曾是林的團隊成員，從而推導出她賣萊豬的結論，屬「嘴砲型」的嘲諷性言論，縱使劉男的論理水準「無知可笑」，但無從證明劉男刻意捏造虛假，不符誹謗罪的「真正惡意」要件，誹謗罪是為了「處罰惡人，絕非處罰愚昧或無知之人」，政治議題言論，應受較高程度的保障，今年9月一審判劉男無罪，仍可上訴。

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