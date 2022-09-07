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    質疑「豬肉公主」賣萊豬判無罪 法官：誹謗罪不處罰愚昧之人

    「東門市場豬肉公主」封號的網紅作家張采婕。（資料照）

    「東門市場豬肉公主」封號的網紅作家張采婕。（資料照）

    2022/09/07 17:01

    〔記者張文川／台北報導〕有台北市「東門市場豬肉公主」封號的網紅作家張采婕，去年因公開支持開放萊豬進口政策，遭網友曝曾是立委林昶佐競選團隊成員，劉姓男網友到她的臉書粉專發文質疑：「閃尿那麼挺萊豬，妳賣的一定是萊豬！」張采婕提出她肉攤的台灣豬品認證，控告劉男加重誹謗和妨害信用罪；台北地院雖認定張采婕並未賣萊豬、劉男言論雖無知可笑，但沒有真實惡意，「誹謗罪只處罰惡人，不處罰愚昧無知之人」，判無罪。可上訴。

    判決指出，去年7月3日中午，劉男因不滿林昶佐對於進口萊劑美國豬的政治立場，又得知張采婕先前曾是林的問政團隊，遂至張采婕經營的肉舖臉書粉絲團留言：「豬肉妹，被起底，原來就是閃尿團隊的一員！閃尿那麼挺萊豬，妳賣的一定是萊豬！」。

    張女報警提告，主張她早在2020年12月就在店內張貼「本店使用國產豬肉」的台灣豬證明標章，並向檢方出示進貨單、申請標章通過證明、新北市肉品屠宰證明單等證據，證明她沒賣美國豬肉，強調劉男未經查證就公開斷言說她賣萊豬，還附帶閃尿此等情緒字眼，妨害她的名譽與肉舖信用。北檢去年12月起訴劉男。

    台北地院調查各項證據後認定，劉女的肉舖確實未販售萊豬，劉男的指責並非事實，由於林昶佐支持開放萊豬的立場是眾所周知之事，而劉男依據張女曾是林的團隊成員，從而推導出她賣萊豬的結論，屬「嘴砲型」的嘲諷性言論，縱使劉男的論理水準無知可笑，但無從證明劉刻意捏造虛假，不符誹謗罪的「真正惡意」要件，誹謗罪是為了「處罰惡人，絕非處罰愚昧或無知之人」，政治議題言論，應受較高程度的保障，因此判無罪。

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