國道連切3車道遭吊照 單親媽稱「屎在滾」獲撤罰確定

單親媽媽在國道上連換3個車道被吊扣牌照6個月，但她主張自己內急才會變換車道，請求撤罰，獲北院採信，判她勝訴；經監理所上訴，北高行駁回確定。示意圖。（資料照）

2022/09/13 12:29

〔記者溫于德／台北報導〕一名單親媽媽去年為快速下交流道，在高速公路上狂切3個車道，並一度停在槽化線，事後被吊扣牌照6個月，但她主張當下腹絞痛想找廁所才會緊急變換車道，提告請求撤罰，台北地院認定她並未造成後車閃避不及，判她勝訴，案經新竹區監理所上訴，被台北高等行政法院駁回確定。

去年6月15日上午10時許，單親媽媽開車行經國道1號北向五股出口匝道處，突然任意變換車道迫使其他車輛讓道，經員警舉發，監理所對她吊扣牌照6個月。

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但她主張，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發後害她工作壓力大，因此無法順利如廁，才會求診中醫吃排泄藥，事發當下，剛開始服藥，所以不清楚藥物的副作用是產生腹絞痛急性腹瀉，導致突然肚子痛必須下交流道找廁所如廁，才緊急從內線切換到外線。

她強調，自己開車近10年來小心謹慎，幾乎沒有違反交通規則，且她身為單親媽媽逢疫情嚴峻，才會改為自行開車返回新竹娘家看小孩，加上她平時以跑業務為業，需要用車，請求法院撤銷吊照處分。

監理所根據採證畫面，指單親媽媽至少跨越3個車道，與前後車輛都未保持安全車距，導致後方來車急剎，後來又把車暫停在匝道槽化線上，且她早知身體不適，應該採行比較安全的駕駛方式，譬如行駛在外側車道，以便隨時停在路肩求援或開往交流道，卻罔顧其他用路人安全，故對她吊照並無違誤。

北院認定單親媽媽確實違規行為，但根據她的診斷證明書可知，她確實有這些病症，故同意她所說：「有如廁需求才連續變換車道，並非刻意逼車」，另審酌她變換車道時並未蛇行、超速等重大危險駕駛行為，也未導致後方車輛閃避不及，因此並不構成「驟然變換車道迫使他車讓道」，判她勝訴。

監理所不服上訴稱，單親媽媽所為屬於「間接故意」違規，且她去年6月4日就診拿藥，到6月15日違規當日已服藥11日，應無「剛開始服藥，不知藥性」情況，加上她的就醫紀錄不足以證明違規當天有腹痛情形，仍請求依法開罰。

北高行指，道交處罰條例相關規定是為了處罰「惡意逼車」的危險駕駛，審酌單親媽媽主觀上並未故意迫使其他車輛讓道，故維持北院判決結果，駁回監理所上訴確定。

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