竹市好市多賣場附近暗夜槍聲 男不滿遭逼車對空開槍警告

新竹市關埔地區好市多賣場後方道路25日深夜傳槍聲、讓附近高級社區住戶人心惶惶，事後警方2小時循線逮開槍張姓男子。（讀者提供）

2022/08/26 12:49

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市好市多賣場附近昨深夜傳出槍聲！關埔地區慈雲路與占梅路附近的住戶25日晚上11點半左右突然聽到槍聲，報警後警方以車追人、循線查出是31歲的張姓男子持改造槍枝，疑因與他車有行車糾紛，為警告對方而對空開2槍後逃逸，警方2小時後逮捕持槍的張姓男子，並依違反槍炮彈藥刀械管制條例移送偵辦。

警方調查，有傷害等前科的張姓男子隨身攜帶改造槍枝1把，疑因行經好市多賣場後方道路要轉彎時遭他車逼車，張姓男子一時氣不過，下車後不僅亮槍，還對空開了2槍，之後便開車逃離現場。

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警方接獲民眾報案後前往現場查看，也在現場找到2發彈殼，並組專案小組展開追查，以車追人，最後循線逮到持槍、開槍的張姓男子。

張男到案後供稱是因行經該路口要轉彎時遭逼車，於是下車找對方理論，一時氣不過，才會開槍想嚇嚇對方，至於槍枝來源，也推說是朋友的，警方也依違反槍炮彈藥刀械管制條例移送偵辦。

由於好市多賣場附近有多個新興高級社區，是不少竹科人居住之處，沒想到深夜傳出槍聲，讓住戶們人心惶惶，也擔憂治安問題，由於近期發生奪槍殺警案件，也讓住戶更是擔心及害怕。

警方在2小時內循線逮開槍張姓男子！（記者洪美秀翻攝）

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