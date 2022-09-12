防溺志工親友駐點烤肉挨批 水安聯合會：親友備餐勿苛責

三峽大豹溪中秋節隔天傳出溪水暴漲，民眾烤肉用具遭沖走，民眾爆料水安隊帶頭主辦，水安隊聯合會回應未影響防溺專業、立即疏散遊客。（記者吳仁捷翻攝）

2022/09/12 14:42

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市大豹溪水域受颱風環流降雨影響，爆發山洪，紅十字會水上安全工作大隊人員在鴛鴦谷烤肉區警示、驅離右岸70名烤肉遊客，部分遊客不滿遭驅離、掃興，拍照爆料水安隊帶頭在岸邊烤肉；水安隊聯合會長江謝瑞說，駐點志工當下發覺溪水暴漲，第一時間驅離民眾，因接近用餐時間，幾名志工親友到場烤肉備供餐，未影響防溺，且為遊客自行前往烤肉，請外界勿苛責。

大豹溪鴛鴦谷11日湧入130位散客烤肉，其中60人在停車場，70人到右岸上下游烤肉；上午11時許溪水暴漲，當時鴛鴦谷烤肉區駐點人員發現水流混濁、且漂來樹枝，不久接到中央氣象局PWS山區雨勢告警訊息，立即告警、驅離烤肉遊客；所有民眾安全上岸後，有人想回頭拿取烤肉用具，被水安隊人員制止，不久水安隊便遭民眾爆料，防溺帶頭烤肉，質疑做了最壞示範，引發外界質疑。

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紅會水安隊聯合會會長江謝瑞表示，水安隊駐點防溺志工長年在大豹溪沿線駐點防溺，事發之際，發現溪流混濁等徵兆及中央發布山洪警報，身為駐點、防溺人員立即警覺，以維護遊客安全第一，立即吹哨疏離、勸導民眾上岸。

江謝瑞說，水安隊防溺志工長年協勤，都自行負擔午餐及協助搜救餐費，11日當天，6名志工親友到駐點慰問，也選擇最高、最安全處烤肉、準備午餐給志工，非外界所言，由水安隊主辦烤肉；江謝瑞說，由於志工協勤防溺，沒有公權力，只能柔性勸導，但民眾難免因掃興，認為志工刁難，心生怨懟或報復心理。

江謝瑞提醒，民眾上山在水域周遭遊憩，當發現溪流混濁、樹木、溪水上漲等徵兆，就要儘速上岸到安全處，切忌因收拾物品耽誤，尤其看到齊頭水時，極有可能遭遇滅頂危險。

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