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    疑烤肉不慎釀3死火災 南消：慎用電烤盤、勿堆雜物

    台南永康民宅火警。（本報合成）

    台南永康民宅火警。（本報合成）

    2022/09/11 22:32

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市永康區11日傍晚近6點發生1件疑似因烤肉不慎引發住宅火警，雖然消防局緊急動員到場灌救，火災仍造成祖孫3人不幸身亡。這起火災疑似電烤盤使用延長線起火釀災，消防局表示，電烤盤耗用電能大，接電時勿與其他電器共用1條延長線與插座，以免電力負荷過載引燃；使用電力設備的周遭環境，也勿堆積過多雜物，以免形成助燃物。

    南市消防局呼籲民眾從事中秋烤肉活動，需特別注意火源管理及木炭餘燼清理，建築物內請勿堆積過多雜物，避免發生火災時擴大延燒，並保持樓梯間通暢，大家多一分留意，才能平安歡度中秋節，達到保障人命安全、減輕災害的目標。

    台南市長黃偉哲也呼籲在中秋節，許多民眾安排闔家烤肉活動，烤肉使用炭火時要注意用火安全，火源應遠離雜物並預先準備水源、滅火器等滅火措施。另為提早偵知火災發生，民眾家中務必安裝住宅用火災警報器，家中正確安裝住警器，能於火災發生時偵測到濃煙，發出警報聲響提醒屋內人員，可提早30秒採取避難逃生行動，能有效減少火災傷亡。

    南市消防局長李明峯提醒民眾，在住宅火警中，家中的不安全環境往往可能導致嚴重的後果，不安全的環境包含不正確用電、住家堆積雜物影響逃生動線、防火防煙區劃（住宅用門也有防煙效果）的破壞等，都需要民眾自我審查及特別注意。若一旦發生火災，應即早打電話通報消防局119並採取滅火或逃生避難行動，切勿再進入火場內，就有越大的機會保護自身與家人生命財產安全。

    台南永康民宅火警，祖孫3人死亡。（記者劉婉君攝）

    台南永康民宅火警，祖孫3人死亡。（記者劉婉君攝）

    十一日傍晚，台南市永康區復國一路一處民宅疑因烤肉不慎引燃大火，造成屋內祖孫三人葬身火窟。（民眾提供）

    十一日傍晚，台南市永康區復國一路一處民宅疑因烤肉不慎引燃大火，造成屋內祖孫三人葬身火窟。（民眾提供）

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