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    首頁　>　社會

    新北大豹溪河水暴漲 疑救生員協會成員驚逃畫面曝

    有民眾在臉書社團上PO出影片稱某自救會在新北市大豹溪舉辦烤肉，卻遇到溪水暴漲，大量烤肉用具被沖走，引來網友痛批「製造垃圾」。（圖擷取自爆料公社公開版）

    有民眾在臉書社團上PO出影片稱某自救會在新北市大豹溪舉辦烤肉，卻遇到溪水暴漲，大量烤肉用具被沖走，引來網友痛批「製造垃圾」。（圖擷取自爆料公社公開版）

    2022/09/12 00:00

    〔即時新聞／綜合報導〕受到「梅花」颱風影響，新北地區今（11）日降下大雨，而有民眾在臉書社團上PO出一段影片，稱某自救會在新北市大豹溪舉辦烤肉，卻遇到溪水暴漲，大量烤肉用具被沖走，引來網友痛批「製造垃圾」。

    有民眾今日在臉書社團「爆料公社公開版」上PO出一段影片，提到「上一秒大家開心合照比YA， 下一秒大家卻逃之夭夭」、「這是某自救會自行舉辦的」；從影片中可見，原本在新北市大豹溪邊烤肉的民眾突然遇到溪水暴漲，使用的烤肉器具與棚架都被沖走，拍攝的民眾則不斷高呼「人命比較重要」。

    影片曝光後網友紛紛痛批「明知風雨大硬要去。」、「還不跑是想吃飽好上路？」、「不要命了，還撿東西。」、「垃圾都被沖到下游去了。」

    也有眼尖網友發現，民眾使用的遮陽傘上印有「行政院體育委員會贊助」、「中華民國紅十字會」等字樣，並懷疑該自救會是新北市某救難組織。

    查找該組織粉絲專頁「111聯合會總幹事」發現，8月25日的貼文中提到，「9/9～9/11連假三天，消防局有派人於大豹溪駐點，所以我們也配合協勤。請各位教練及會員盡量排時間上大豹溪協勤，也歡迎帶家人一起上溪烤肉。」

    而該粉專在9月1日最後一次發文，後續就再無貼文，與大豹溪烤肉相關的貼文也沒有更新，或提到因颱風取消活動的相關資訊。

    有網友發現，民眾使用的遮陽傘上印有「行政院體育委員會贊助」、「中華民國紅十字會」等字樣，並懷疑該自救會是新北市某救難組織。（圖擷取自爆料公社公開版）

    有網友發現，民眾使用的遮陽傘上印有「行政院體育委員會贊助」、「中華民國紅十字會」等字樣，並懷疑該自救會是新北市某救難組織。（圖擷取自爆料公社公開版）

    查找該協會粉絲專頁「111聯合會總幹事」發現，8月25日的貼文中提到連假期間配合消防局於大豹溪協勤，也歡迎帶家人一起烤肉。」（圖擷取自111聯合會總幹事）

    查找該協會粉絲專頁「111聯合會總幹事」發現，8月25日的貼文中提到連假期間配合消防局於大豹溪協勤，也歡迎帶家人一起烤肉。」（圖擷取自111聯合會總幹事）

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