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    颱風天大豹溪襲來暴洪 防溺人員上游預警撤離上百烤肉客

    受颱風環流影響，新北大豹溪洪水滾滾，沖走民眾烤肉用具，消防局第五大隊防溺人員在上游發現洪水徵象，緊急通報下游撤離沿線上百烤肉客，民間團體呼籲留意山區遊憩，如何留意大水徵兆。（記者吳仁捷翻攝）

    受颱風環流影響，新北大豹溪洪水滾滾，沖走民眾烤肉用具，消防局第五大隊防溺人員在上游發現洪水徵象，緊急通報下游撤離沿線上百烤肉客，民間團體呼籲留意山區遊憩，如何留意大水徵兆。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/09/12 08:55

    〔記者吳仁捷／新北報導〕颱風梅花影響北台灣，其中新北市三峽區大豹溪中秋節後仍湧入烤肉民眾，其中位於鴛鴦谷的烤肉區傳出一段駭人洪流畫面，影片中滾滾大水將駐點民間防溺團體的遮陽棚幾乎沖走，一攤烤肉攤撤離不及遭衝走；新北市消防局第五大隊說，防溺人員在大豹溪最上游熊空山區巡守，發現飄落樹枝、大雨後，已通報下游，駐點及防溺人員隨即撤離沿線上百烤肉民眾，均即時上岸，呼籲民眾颱風天避免上山遊憩。

    消防單位說，11日上午不少民眾湧入大豹溪畔烤肉，到了上午11時許，大豹溪沿線襲來滾滾洪水，其中鴛鴦谷駐點防溺民間團體，緊急疏散岸邊烤肉民眾上岸，但仍有民眾帶來的烤肉用品不及撤離，遭洪水沖走，防溺人員則呼喊人命要緊，要民眾別冒險拿取，駐點人員的棚架等防溺器材也淹沒入水中，遭大水沖刷，場面駭人。

    新北市消防局第五大隊長鄭向晃說，去年新北雙溪虎豹潭生態體驗6死悲劇後，中央氣象局於5月起推出山區暴雨國家警報，當山區暴雨時，對集水區活動民眾、轄區警、消發送PWS（災防告警細胞廣播訊息系統）預警民眾、相關人員疏散、撤離，新北市大豹溪、南勢溪。

    第五大隊於夏日防溺勤務時，防溺人員會到最上游熊空等水域巡守，發現水域飄來樹枝、或水流挾帶泥土，會通報下游東峰山等駐點民間團體，立即通知民眾上岸，對未駐點的水域，也會巡邏因應，發現零星民眾，就勸導上岸，針對拒絕上岸民眾，則通報警方強制驅離，確保民眾安全。

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