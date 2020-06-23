男童大豹溪溺水 漂10公尺 家人烤肉沒發覺

消防員拿竹竿將9歲男童拉回岸邊。（示意圖，記者邱書昱翻攝）

2020-06-23 05:30:00

〔記者邱書昱／新北報導〕前天適逢「夏至」，高溫飆破35度，不少民眾跑到新北市三峽大豹溪的青山谷玩水，其中一名9歲林姓男童落水，不斷以雙手拍打水面，在岸上烤肉的家人竟沒察覺男童已溺水，男童漂了10公尺，差點要捲入小瀑布前，被消防駐點人員救起，所幸只受到驚嚇，還能帶消防隊員去找家人，隊員告誡家長，到溪邊玩水，小朋友一定要看顧好。

9歲童險捲入小瀑布

該名9歲林姓男童前天與家人到青山谷烤肉、玩水。下午4時25分左右，在岸邊玩水的男童突然掉下溪水，過程中嘴巴不斷嗆到水而無法呼救，只能拍打水面試圖引起注意；誇張的是岸上的7名家人都沒有發現，男童就一路漂了10公尺，在水中載浮載沉。

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幸未下雨 水流速度不快

所幸當天午後沒下雨，大豹溪水流速度不快，岸上的紅十字會志工王世琦發現異狀，立刻跳入水中抱住男童，並由另名消防隊員張晉榕，拿起救生竹竿將男童拉回岸邊，幸好兩人及時救援，再慢一步，小男童就會被捲入落差約2公尺的小瀑布。

男童獲救後所幸只吃了一些水、受到驚嚇，還能帶著消防隊員去找家人，家人才驚覺小孩差點發生無法挽回的意外，隊員們也告誡家長到溪邊玩水時，一定要顧好小朋友的安全，也建議帶男童到醫院檢查身體狀況。

同一天另名3歲童也落水

無獨有偶，當天約下午1時45分，一名3歲曾姓男童，因為看魚不慎跌落青山谷的大豹溪，家長趕緊大聲呼救，站在一旁巡視的消防局鶯歌分隊隊員聽到聲響，立即拋出救生圈將男童拉回岸邊，幸好沒有大礙。

三峽大豹溪是水域安全重點區域，消防局平常也規劃編排消防及民間救難團體人員駐點警戒。消防局第五大隊長林永東表示，高溫持續不斷，民眾戲水人數大增，提醒家長帶孩童戲水務必注意孩童動向。另外，喝酒後的民眾也不能戲水，由於暗流、溪水深淺難料，嚴禁跳水行為。

消防人員向落水的3歲男童拋救生圈。（示意圖，記者邱書昱翻攝）

消防人員將小朋友送回岸邊後，家人才驚覺他被溪水沖走。（記者邱書昱翻攝

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