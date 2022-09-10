9/10 雙贏彩、今彩539 頭獎皆摃龜

9/10雙贏彩、今彩539頭獎皆摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2022/09/10 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月10日）開獎的第111000217期今彩539與第111000217期雙贏彩，頭獎皆摃龜。

第111000217期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、05、06、12、13、18、19、20、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，可得10萬元；參獎共134注中獎，每注可得500元；肆獎共1578注中獎，每注可得100元。

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第111000217期今彩539中獎號碼為「06、08、25、35、37」，頭獎摃龜；貳獎共201注中獎，每注可得2萬元；參獎共7050注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬536注中獎，每注可得50元。

第111000217期39樂合彩中獎號碼為「06、08、25、35、37」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共153注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8105注中獎，每注可得1125元。

第111000217期3星彩中獎號碼為「222」，正彩共143注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000217期4星彩中獎號碼為「6102」，正彩共10注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」。

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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