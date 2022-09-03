9/3 今彩539頭獎開出2注！800萬獎落新北、新竹

今晚（9月3日）開獎的第111000211期今彩539，頭獎開出2注，分別由新北市與新竹縣開出；第111000211期雙贏彩，頭獎摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2022/09/03 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月3日）開獎的第111000211期今彩539，頭獎開出2注，分別由新北市新店區新店路215號「金會中彩券行」，與新竹縣湖口鄉光復東路362號1樓「上好彩券行」開出；第111000211期雙贏彩，頭獎摃龜。

第111000211期雙贏彩中獎號碼為「02、03、05、07、10、16、18、19、20、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，可得10萬元；參獎共113注中獎，每注可得500元；肆獎共1257注中獎，每注可得100元。

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第111000211期今彩539中獎號碼為「09、10、20、27、39」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共483注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬1113注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬1746注中獎，每注可得50元。

第111000211期39樂合彩中獎號碼為「09、10、20、27、39」，四合共24注中獎，每注可得21萬2500元；三合共765注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬9764注中獎，每注可得1125元。

第111000211期3星彩中獎號碼為「278」，正彩共28注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000211期4星彩中獎號碼為「7636」，正彩共11注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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