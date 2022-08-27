8/27 今彩539頭獎開出2注！8百萬獎落北市、台中

開獎的第111000205期今彩539，頭獎開出2注，第111000205期雙贏彩，頭獎摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2022/08/27 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月27日）開獎的第111000205期今彩539，頭獎開出2注，分別由台北市中山區龍江路326號1樓「旺財神商行」，以及台中市大里區長榮里益民路二段62號1樓「億萬源彩券行」開出；第111000205期雙贏彩，頭獎摃龜。

第111000205期雙贏彩中獎號碼為「05、06、07、10、11、13、15、18、19、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，可得10萬元；參獎共143注中獎，每注可得500元；肆獎共1583注中獎，每注可得100元。

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第111000205期今彩539中獎號碼為「12、17、19、26、36」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共148注中獎，每注可得2萬元；參獎共6422注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬659注中獎，每注可得50元。

第111000205期39樂合彩中獎號碼為「12、17、19、26、36」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共225注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9126注中獎，每注可得1125元。

第111000205期3星彩中獎號碼為「506」，正彩共12注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000205期4星彩中獎號碼為「4406」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」。

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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