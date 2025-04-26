為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    約談後步出中正一分局 朱立倫喊：賴清德要沒收人民聲音

    朱立倫、謝龍介及國民黨發言人楊智伃等人到中正一分局。（記者田裕華攝）

    朱立倫、謝龍介及國民黨發言人楊智伃等人到中正一分局。（記者田裕華攝）

    2025/04/26 20:30

    〔記者鄭景議／台北報導〕國民黨主席朱立倫今天在凱道426大遊行發表演說後，隨即帶領立法委員謝龍介、國民黨發言人楊智伃，到台北市警察局中正一分局接受約談，歷經約一小時半後離開分局，他走出分局大門就向媒體、群眾說，憲法有規定集會結社自由，賴清德要沒收人民聲音。

    中正一分局約談後發新聞稿指出，國民黨黨主席朱立倫、發言人楊智伃及立法委員謝龍介等3人，因17日在台北地檢署前違反集會遊行法，本來通知三人4月28日上午10時前來說明，但3人提前於本日17時36分偕同律師至本分局，19時許離開，本分局依刑事訴訟法規定詢問，後續將依違反集會遊行法等案，函請台北地檢署偵辦。

    據了解，3人在筆錄時都堅稱並沒有違法，是憲法保障他們集會遊行自由，謝龍介有被問及是否有推倒護欄，他指稱並不清楚，但他們沒有違法。

    朱立倫步出分局後說，賴清德要劉世芳指定法辦朱立倫、謝龍介、楊智伃，我們要很清楚告訴社會，用恐嚇手段讓我們不敢抗議，是不可能達成目的的，賴清德要沒收人民聲音，讓我們放棄集會結社的自由，我們不會屈服，一定會勇敢站出來。

    朱立倫還說，接下來每一天都是人民力量展現的一天，一個不知悔改的獨裁者，毀滅台灣、破壞司法，我們決不會被嚇到，會持續抗爭，奮戰到底。

    謝龍介也痛批賴清德當國家領導人「不謙卑」，「這不是我認識的賴清德」，希望賴清德替中華民國留一條活路。

    楊智伃則說，年輕人象徵的不只是青春，更是民主自由、勇敢堅持的象徵，今天他跟主席、謝龍介，勇敢無畏賴清德的獨裁迫害。

    朱立倫、謝龍介等人與群眾到中正一分局。（記者田裕華攝）

    朱立倫、謝龍介等人與群眾到中正一分局。（記者田裕華攝）

    朱立倫喊不會被嚇到。（記者田裕華攝）

    朱立倫喊不會被嚇到。（記者田裕華攝）

    立委傅崐萁等人也到中正一分局。（記者田裕華攝）

    立委傅崐萁等人也到中正一分局。（記者田裕華攝）

    朱立倫、謝龍介及國民黨發言人楊智伃等人到中正一分局。（記者田裕華攝）

    朱立倫、謝龍介及國民黨發言人楊智伃等人到中正一分局。（記者田裕華攝）

    朱立倫到中正一說明後搭車離去。（記者劉信德攝）

    朱立倫到中正一說明後搭車離去。（記者劉信德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播