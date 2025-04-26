約談後步出中正一分局 朱立倫喊：賴清德要沒收人民聲音

朱立倫、謝龍介及國民黨發言人楊智伃等人到中正一分局。（記者田裕華攝）

2025/04/26 20:30

〔記者鄭景議／台北報導〕國民黨主席朱立倫今天在凱道426大遊行發表演說後，隨即帶領立法委員謝龍介、國民黨發言人楊智伃，到台北市警察局中正一分局接受約談，歷經約一小時半後離開分局，他走出分局大門就向媒體、群眾說，憲法有規定集會結社自由，賴清德要沒收人民聲音。

中正一分局約談後發新聞稿指出，國民黨黨主席朱立倫、發言人楊智伃及立法委員謝龍介等3人，因17日在台北地檢署前違反集會遊行法，本來通知三人4月28日上午10時前來說明，但3人提前於本日17時36分偕同律師至本分局，19時許離開，本分局依刑事訴訟法規定詢問，後續將依違反集會遊行法等案，函請台北地檢署偵辦。

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據了解，3人在筆錄時都堅稱並沒有違法，是憲法保障他們集會遊行自由，謝龍介有被問及是否有推倒護欄，他指稱並不清楚，但他們沒有違法。

朱立倫步出分局後說，賴清德要劉世芳指定法辦朱立倫、謝龍介、楊智伃，我們要很清楚告訴社會，用恐嚇手段讓我們不敢抗議，是不可能達成目的的，賴清德要沒收人民聲音，讓我們放棄集會結社的自由，我們不會屈服，一定會勇敢站出來。

朱立倫還說，接下來每一天都是人民力量展現的一天，一個不知悔改的獨裁者，毀滅台灣、破壞司法，我們決不會被嚇到，會持續抗爭，奮戰到底。

謝龍介也痛批賴清德當國家領導人「不謙卑」，「這不是我認識的賴清德」，希望賴清德替中華民國留一條活路。

楊智伃則說，年輕人象徵的不只是青春，更是民主自由、勇敢堅持的象徵，今天他跟主席、謝龍介，勇敢無畏賴清德的獨裁迫害。

朱立倫、謝龍介等人與群眾到中正一分局。（記者田裕華攝）

朱立倫喊不會被嚇到。（記者田裕華攝）

立委傅崐萁等人也到中正一分局。（記者田裕華攝）

朱立倫、謝龍介及國民黨發言人楊智伃等人到中正一分局。（記者田裕華攝）

朱立倫到中正一說明後搭車離去。（記者劉信德攝）

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