6/18 今彩539頭獎開出3注！800萬獎落新北、台南、高雄

今晚開獎的第111000145期今彩539頭獎開出3注，分別由新北市新店區安康路3段172號「紅囍多商行」、台南市官田區隆田里中山路一段94號「幸運來公益彩券行」以及高雄市鼓山區九如四路1600號「好彩頭彩券行」開出。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2022/06/18 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月18日）開獎的第111000145期今彩539頭獎開出3注，分別由新北市新店區安康路3段172號「紅囍多商行」、台南市官田區隆田里中山路一段94號「幸運來公益彩券行」以及高雄市鼓山區九如四路1600號「好彩頭彩券行」開出；第111000145期雙贏彩頭獎摃龜。

第111000145期雙贏彩中獎號碼為「03、04、06、07、11、13、15、17、18、20、21、23」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共114注中獎，每注可得500元；肆獎共1390注中獎，每注可得100元。

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第111000145期今彩539中獎號碼為「07、17、19、28、29」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共265注中獎，每注可得2萬元；參獎共7530注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6356注中獎，每注可得50元。

第111000145期39樂合彩中獎號碼為「07、17、19、28、29」，四合共9注中獎，每注可得21萬2500元；三合共378注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4202注中獎，每注可得1125元。

第111000145期3星彩中獎號碼為「058」，正彩共13注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000145期4星彩中獎號碼為「8210」，正彩共12注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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