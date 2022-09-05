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    9/5 今彩539頭獎開出2注 800萬獎落台北、新北

    雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（取自「台灣彩券官網」）

    雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（取自「台灣彩券官網」）

    2022/09/05 22:24

    〔即時新聞／綜合報導〕今（5日）晚第111000212期今彩539頭獎開出2注，分別由台北市信義區中坡南路78號「真善美彩券行」、新北市新店區三民路96-1號「財至彩券行」開出；第111000071期威力彩、第111000212期雙贏彩頭獎均摃龜。

    第111000071期威力彩中獎號碼為「第一區：07、17、21、25、31、38，第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得1315萬4598元；參獎共9注中獎，每注可得15萬元；肆獎共68注中獎，每注可得2萬元；伍獎共342注中獎，每注可得4000元；陸獎共2591注中獎，每注可得800元；柒獎共4490注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬4612注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬4310注中獎，每注可得100元；普獎共5萬5597注中獎，每注可得100元。

    第111000071期38樂合彩中獎號碼為「07、17、21、25、31、38」，五合摃龜；四合共5注中獎，每注可得6萬7500元；三合共84注中獎，每注可得5750元；二合共1830注中獎，每注可得750元。

    第111000212期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、06、10、12、14、18、19、20、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共9注中獎，每注可得10萬元；參獎共103注中獎，每注可得500元；肆獎共1248注中獎，每注可得100元。

    第111000212期今彩539中獎號碼為「07、10、16、20、21」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共214注中獎，每注可得2萬元；參獎共6868注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬3379注中獎，每注可得50元。

    第111000212期39樂合彩中獎號碼為「07、10、16、20、21」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共249注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1431注中獎，每注可得1125元。

    第111000212期3星彩中獎號碼為「169」，正彩共104注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000212期4星彩中獎號碼為「2321」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」。

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（取自「台灣彩券官網」）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（取自「台灣彩券官網」）

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