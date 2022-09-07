9/7 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

9/7雙贏彩、今彩539頭獎均摃龜！（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2022/09/07 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月7日）開獎的第111000214期今彩539、第111000214期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第111000214期雙贏彩中獎號碼為「02、04、09、11、13、15、16、18、19、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共131注中獎，每注可得500元；肆獎共1494注中獎，每注可得100元。

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第111000214期今彩539中獎號碼為「04、08、10、27、35」，頭獎摃龜；貳獎共162注中獎，每注可得2萬元；參獎共6588注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬3732注中獎，每注可得50元。

第111000214期39樂合彩中獎號碼為「04、08、10、27、35」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共188注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6756注中獎，每注可得1125元。

第111000213期3星彩中獎號碼為「534」，正彩共17注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000213期4星彩中獎號碼為「6435」，正彩共1注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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