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    檢舉鄰居群聚15次無下文 住戶怒告台北市政府

    台北高等行政法院判男子敗訴。（資料照）

    台北高等行政法院判男子敗訴。（資料照）

    2022/09/10 19:43

    〔記者吳政峰／台北報導〕去年武漢肺炎三級警戒期間，台北市一名男子發現鄰居把住宅當作拍戲場所，疑違反中央流行疫情指揮中心規定，透過陳情系統接連檢舉15次，卻收到台北市政府答覆「所陳未足資證明案址有違規之事實」、「爾後類此之陳情，將不予處理回復」。他提告要求撤銷北市府回函、裁罰鄰居6至30萬元。但台北高等行政法院認為回覆陳情非行政處分，無權撤銷，駁回其訴。

    去年五月疫情三級警戒期間，指揮中心關閉部分娛樂場所，並禁止人員在內從事相關業務、消費或其他聚會。該男發現鄰居把住宅當作攝影棚，在內拍戲拍照，人員數量超過五人，疑似違規，分別透過「臺北市單一陳情系統」與1999市民專線，連發15次檢舉。

    北市府收案後，答覆「所陳未足資證明案址有違規之事實，且當日亦未接獲相關報案，尚難認定有違反傳染病防治法」，甚至直言「您所提之陳情事由，機關已多次處理並回復，爾後類此之陳情，將不予處理回復」。該男氣得提告，請求法院撤銷這些回函，並裁罰鄰居6至30萬元不等金額。

    男子主張鄰居的違規行為包括室內群聚、劇組拍攝、未戴口罩，若社區爆發疫情，住戶均有遭匡列隔離、染疫住院、病歿的可能，而他提出蒐證光碟，證明人車出入未量體溫、無實名制或檢查表，但北市府僅以陳情系統回復，顯有違誤。

    但台北高等行政法院認為，北市府對於檢舉或陳情所做成的答覆，不屬於行政處分，非行政程序法中可以聲請撤銷的標的，且該男也沒有請求北市府開罰的權利，評議後駁回其訴，全案確定。

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